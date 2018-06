data dodania: 28.06.2018

Jak rozliczyć w ZUS i US wynagrodzenie członka zarządu

Pełnienie funkcji w zarządzie nie jest tytułem do ubezpieczeń zusowskich wtedy, gdy odbywa się ono wyłącznie na mocy aktu powołania. Każda inna forma zatrudnienia członka zarządu zasadniczo wiąże się z koniecznością ustalenia obowiązku opłacania składek.

Wypłacanie członkowi zarządu umówionych świadczeń wymaga ponadto zgodnego z przepisami odprowadzania należności podatkowych.

Praca wyłącznie na podstawie aktu powołania (bezumownie)

Członków zarządu zasadniczo powołuje i odwołuje stosowny organ osoby prawnej. Akt powołania dokonany przez ten organ (np. przez wspólników spółki lub radę nadzorczą - odpowiednio na mocy art. 201 § 4 bądź art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych) tworzy tzw. stosunek organizacyjny, charakteryzujący się tym, że pomimo stworzenia więzi prawnej pomiędzy stronami nie powoduje on w konsekwencji nawiązania stosunku pracy lub stosunku cywilnego. Poprzez samo powołanie uchwałą wspólników członka zarządu spółki prawa handlowego nie staje się on pracownikiem, zleceniobiorcą czy osobą prowadzącą działalność pozarolniczą. Potwierdzono to m.in. w wyroku Sądu Najwyższego z 26 listopada 2014 r. (sygn. akt II PK 162/13).

W sytuacji gdy członek zarządu pełni swoje obowiązki jedynie w oparciu o akt powołania, wówczas wypłacane z tego tytułu wynagrodzenie:

podlega opodatkowaniu,

zwolnione jest z oskładkowania.

Pełnienie funkcji w ramach umowy o pracę

Jeżeli członek zarządu pełni tę funkcję na podstawie umowy o pracę, wówczas podlega obowiązkowo wszystkim ubezpieczeniom w ZUS jako pracownik. Uzyskiwane przez niego należności stanowią zaś przychody z tytułu stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ustawy o PIT.

Zaliczkę podatkową w przypadku pracownika - członka zarządu należy wyliczyć następująco:

Krok 1. Od przychodu podlegającego opodatkowaniu należy odjąć sfinansowane przez pracownika składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, których podstawą jest ten przychód.

Krok 2. Wynik z poprzedniego kroku stanowi podstawę wymiaru składki zdrowotnej (w wysokości 7,75% i 9%).

Krok 3. Kwotę uzyskaną w kroku 1 należy pomniejszyć o koszty uzyskania przychodów (111,25 zł lub 139,06 zł).

Krok 4. Otrzymaną kwotę z kroku 3 należy zaokrąglić do pełnych zł (podstawa opodatkowania).

Krok 5. Podstawę opodatkowania obliczoną w kroku 4 należy pomnożyć przez odpowiednią stawkę procentową podatku (18% lub 32%).

Krok 6. Obliczoną zaliczkę na podatek dochodowy należy pomniejszyć o kwotę składki zdrowotnej wynoszącej nie więcej niż 7,75% podstawy jej wymiaru (chodzi tu o składkę obliczoną od przychodu podlegającego opodatkowaniu pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne) oraz o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (46,33 zł), jeśli podmiot zatrudniający dysponuje złożonym przez członka zarządu drukiem PIT-2.

Pamiętajmy, że: w przypadku gdy łączna podstawa opodatkowania pracownika przekroczy górną granicę progu podatkowego (85 528 zł), pracodawca od miesiąca następującego po miesiącu, w którym to nastąpiło, nalicza mu zaliczki podatkowe bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek, jeżeli pracownik przedłoży oświadczenie, że za dany rok jego przewidywane dochody przekroczą kwotę 85 528 zł, wówczas począwszy od miesiąca następującego po miesiącu złożenia ww. oświadczenia, zakład pracy jest zobligowany do obliczania zaliczek podatkowych bez pomniejszania jej o kwotę 46,33 zł miesięcznie.

Krok 7. Kwotę otrzymaną w kroku 6 należy zaokrąglić do pełnych zł (podatek dochodowy).



