data dodania: 08.06.2018

Korekta sprawozdania kwartalnego Rb-28S

Sposób dokonania korekty będzie zależał zarówno od zakresu korygowanych danych, jak i od okresu, za jaki dane należy skorygować.

Należy zwrócić uwagę na zapis § 6 rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej, zgodnie z którym sprawozdania jednostkowe są sporządzane przez:

kierowników jednostek organizacyjnych,

kierowników jednostek obsługujących,

naczelników urzędów skarbowych

- na podstawie ewidencji księgowej.

Zgodnie z art. 18 pkt 2 ustawy z 17 grudnia 2004 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niesporządzenie lub nieprzekazanie w terminie sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania albo wykazanie w tym sprawozdaniu danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

Zgodnie z § 24 ust 1 załącznika nr 36 do rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zbiorczych sprawozdaniach miesięcznych Rb-28S za styczeń, listopad i grudzień korekt tych sprawozdań nie przekazuje się do regionalnej izby obrachunkowej ani do Ministerstwa Finansów. Korekty danych dotyczących poprzednich okresów sprawozdawczych uwzględnia się odpowiednio w sprawozdaniach sporządzanych za bieżący okres sprawozdawczy.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sprawozdaniach sporządzonych za miesiące kończące kwartały I, II i III (odpowiednio za marzec, czerwiec, wrzesień) miesięczne, Rb-28S jednostki samorządu terytorialnego przekazują skorygowane sprawozdanie w terminie do końca kwartału następującego po tym, którego dotyczy sprawozdanie zawierające nieprawidłowości.

ZAPAMIĘTAJ!

Po miesiącu kończącym kwartał (odpowiednio za marzec, czerwiec, wrzesień) korekty danych dotyczących poprzednich okresów sprawozdawczych uwzględnia się odpowiednio w sprawozdaniach sporządzanych za bieżący okres sprawozdawczy.

W praktyce oznacza to, że dokonanie korekty sprawozdań niebędących sprawozdaniami zbiorczymi czy kwartalnymi uwzględnia się odpowiednio w sprawozdaniach sporządzanych za bieżący okres sprawozdawczy. Natomiast korekty sprawozdań za okresy kwartalne jednostki samorządu terytorialnego przekazują w terminie do końca kwartału następującego po tym, którego dotyczy sprawozdanie zawierające nieprawidłowości.

Więcej przeczytaj w artykule: Korekta sprawozdania kwartalnego Rb-28S >>