15.05.2018

Jak zaklasyfikować zakup odzieży roboczej

Objaśnienia do paragrafu 302 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wskazują, że paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń.

Czy zakup odzieży roboczej wyszczególnionej w zarządzeniu kierownika jednostki (takiej jak np. rękawice winylowe, fartuchy ochronne jednorazowe), której pracownicy używają podczas wykonywania obowiązków w pracy, należy sfinansować z paragrafu 302 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”? Odzież ta nie jest przypisana do poszczególnych pracowników, bo to odzież jednorazowa. Każdy uprawniony używa jej w miarę potrzeby. Mam jednak wątpliwości, czy nie zastosować paragrafu 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”. W opisie paragrafu 302 nie ma słowa na temat, że odzież musi być wydana i przypisana do pracownika. Czy brak wyraźnej możliwości przypisania na karcie odzieży poszczególnym pracownikom oznacza, że nie można tego traktować jako świadczenia dla pracownika? Czy można uznać, że paragraf 302 stosuje się, gdy odzież jest przypisana poszczególnym pracownikom i wynika z zarządzenia wydanego na podstawie przepisów BHP, a paragraf 401 - wówczas gdy używa jej kto chce?

