data dodania: 02.02.2018

Klasyfikacja budżetowa nagród dla laureatów konkursów

Czy istnieje możliwość zastosowania § 419 "Nagrody konkursowe" do klasyfikowania wydatków poniesionych przez powiat na nagrody dla laureatów konkursów organizowanych przez inne podmioty (stowarzyszenia, fundacje) i jednostki organizacyjne powiatu?

Paragraf 419 "Nagrody konkursowe" z właściwą czwartą cyfrą służy do klasyfikowania wydatków ponoszonych ze środków budżetowych przez podmioty publiczne na zakup nagród rzeczowych bez względu na status prawny laureatów. Paragraf 419 został dodany rozporządzeniem Ministra Finansów z 16 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1952). Ustawodawca w wyjaśnieniach do paragrafu nie wskazał, kto musi być organizatorem konkursu, wskazał jedynie status prawny laureatów w celu umożliwienia jednolitego klasyfikowania nagród konkursowych, co sugeruje, że fakt ten ma znaczenie drugorzędne. Podmiot publiczny może być zatem organizatorem, jak też współorganizatorem konkursu lub obejmować go patronatem, aby móc fundować nagrody. Ważne jest natomiast, aby istota konkursu odnosiła się do statutowych zadań publicznych realizowanych przez podmiot będący organizatorem lub współorganizatorem konkursu, w tym przypadku powiat - np. z zakresu edukacji, sportu, kultury, ochrony środowiska, promocji regionu, promocji samorządu itp., a podstawa poniesienia wydatku na zakup nagród miała oparcie w przepisach kompetencyjnych.

Podsumowując, Izba przychyla się do stanowiska, że powiat może klasyfikować w § 419 poniesione koszty zakupu nagród rzeczowych dla laureatów konkursów organizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu lub współorganizowanych przez powiat bądź objętych patronatem powiatu, jeżeli przedmiot konkursu związany jest z realizacją zadań publicznych należących do właściwości powiatu.

Pismo RIO Wrocław z 4 lipca 2017 r.,

znak P.WR.54.19.2017

