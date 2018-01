data dodania: 23.01.2018

Jak zaksięgować nocleg ze śniadaniem w podróży służbowej

Za nocleg podczas podróży krajowej w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety. Stawka diety została określona w § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie podróży służbowych. Uregulowanie ma na celu wykluczenie możliwości generowania nadmiernych kosztów podróży służbowych przez pracowników.

Sposób rozliczania podróży służbowych pracowników w jednostkach sektora finansów publicznych regulowany jest zapisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (dalej: rozporządzenie w sprawie podróży służbowych), zgodnie z którym pracodawca jest zobowiązany pokryć koszty podróży służbowych pracownika w momencie delegowania pracownika poza jego stałe miejsce pracy.

Przykład

Po powrocie z krajowej podróży służbowej pracownik przedłożył do rozliczenia jej kosztów fakturę za nocleg. Widniała w niej tylko cena za usługi noclegowe i była wyższa od przysługującego limitu (650 zł). Pracownik odmówił wskazania okoliczności uzasadniających poniesienie wydatków za nocleg w kwocie przekraczającej limit. Jednakże oświadczył, że ta usługa hotelowa obejmowała nocleg ze śniadaniem i wystąpił do hotelu o korektę faktury w celu odrębnego zafakturowania śniadania. W rezultacie hotel do pierwotnej faktury wystawił korektę zerującą usługę oraz wystawił dwie nowe faktury. Obie o treści "usługi noclegowe", z tym że jedna opiewała na kwotę 585 zł, a druga na kwotę 65 zł, i ta druga miała dopisek w prawym górnym rogu przy dacie pobytu i nazwisku pracownika "opłata za śniadanie". Jesteśmy jednostką budżetową i możemy rozliczać wydatki wyłącznie w granicach limitów określonych w rozporządzeniu MPiPS z 29 stycznia 2013 r. Służby księgowe naliczyły dietę dla pracownika pomniejszoną z tytułu śniadania o 25% w kwocie 22,50 zł oraz z powodu braku oświadczenia uzasadniającego potrzebę poniesienia kosztów noclegu powyżej limitu, zwrócono pracownikowi kwotę do jego wysokości, tj. 600 zł. Naszym zdaniem, nie ma tu znaczeni,a czy faktura z hotelu w swojej podstawowej usłudze zawiera cenę śniadania, czy jest to pozycja wyodrębniona na fakturze, czy też hotel na tę okoliczność wystawia odrębną fakturę. Czy nasz sposób postępowania jest prawidłowy?

Istnienie w obrocie prawnych dwóch faktur opisujących tę samą czynność gospodarczą jest nieprawidłowe.

Na podstawie złożonego przez pracownika oświadczenia należy domniemać, że korzystał on z klasycznej usługi hotelowej w postaci noclegu ze śniadaniem. Faktyczna operacja gospodarcza nie dotyczyła natomiast usługi noclegu i odrębnej usługi gastronomicznej z obsługą kelnerską.

Ponadto należy mieć na uwadze art. 22 ust 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, w myśl którego dowody księgowe uznaje się za rzetelne, jeżeli zgodnie ze stanem rzeczywistym dokumentują przebieg operacji gospodarczej, są kompletne oraz wolne od błędów rachunkowych.

ZAPAMIĘTAJ!

Udokumentowanie jednej operacji gospodarczej dwoma dokumentami, których treść ekonomiczna odnosi się do tego samego zdarzenia gospodarczego, budzi zastrzeżenia co do zgodności dokumentu z przebiegiem opisywanej operacji gospodarczej.

Na uwadze ponadto należy mieć, że zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 2 czerwca 2015 r. (sygn. akt. II AKa 80/15): Poprzez poświadczenie nieprawdy sprawca uprawniony do wystawienia dokumentu tworzy dokument autentyczny, jednakże o nieprawdziwej treści w zakresie okoliczności mającej znaczenie prawne (postanowienie SN z 8 listopada 2002 r., sygn. akt II KKN 139/01). Inaczej mówiąc, zachowanie sprawy przestępstwa określonego w art. 271 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny polega na poświadczeniu stanu nieistniejącego, czyli nieprawdy, w dokumencie, do którego wystawienia w zakresie swoich kompetencji uprawiony był sprawca tego poświadczenia. Poświadczenie nieprawdy może polegać na potwierdzeniu okoliczności, które nie miały miejsca lub też ich przeinaczeniu albo zatajeniu.

Niespójne brzmienie dokumentów wystawionych przez osobę poświadczającą określone zdarzenie gospodarcze i dokumentów księgowych może budzić wątpliwości co do autentyczności tych zapisów. Zgodnie z oświadczeniem pracownika, w którym stwierdza on, że w czasie podróży służbowej miał zapewniony posiłek w postaci śniadania w myśl zapisów § 7 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia w sprawie podróży służbowych, należy umniejszyć wysokość przysługującej diety o 25%.

Ponadto osoba dokonująca kontroli merytorycznej treści dwóch różnych dowodów księgowych stanowiących załączniki do druku polecenia wyjazdu służbowego powinna również zwrócić uwagę na zapisy dokumentów o identycznej treści ekonomicznej "usługi noclegowe", potwierdzających nocleg pracownika będącego w podróży służbowej dwudniowej.

Biorąc pod uwagę treść polecenia wyjazdu służbowego określającego warunki podróży służbowej ze wskazaniem konieczności odbycia przez pracownika jednego noclegu, złożonego oświadczenia pracownika i dokumenty księgowe przedstawione przez pracownika po powrocie z podróży służbowej, uznać należy, że osoba delegowana zakupując usługę hotelową, miała zapewniony posiłek w postaci śniadania. Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie podróży służbowych, pracodawca jest zobowiązany do pokrycia tego rodzaju kosztów w wysokości nie wyższej niż 600 zł.

