data dodania: 18.01.2018

Praca w dwóch jednostkach a dodatek stażowy

Dodatek za wieloletnią pracę należy się pracownikowi wyłącznie w jednej - podstawowej państwowej jednostce budżetowej.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (dalej: ustawa o służbie cywilnej), członkowi korpusu służby cywilnej przysługuje dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Do okresów pracy uprawniających do tego dodatku wlicza się:

wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia,

inne udowodnione okresy

- jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (art. 90 ust. 2 ustawy o służbie cywilnej).

Zasady i warunki przyznawania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę określono szczegółowo w przepisie wykonawczym do ustawy o służbie cywilnej, tj. § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (dalej: rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych).

Stosownie do przepisów § 4 ust. 4 rozporządzenia w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, przy ustalaniu prawa do dodatku za wysługę lat przysługującego członkowi korpusu służby cywilnej, który był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia.

W związku z tym państwowa jednostka budżetowa zatrudniająca głównego księgowego w wymiarze 1/3 etatu nie powinna naliczyć i wypłacać dodatku stażowego na podstawie zaświadczenia o 6-letnim okresie zatrudnienia, które nadal trwa w drugiej państwowej jednostce budżetowej.

Do okresu uprawniającego do nabycia prawa przez głównego księgowego dodatku za wieloletnią pracę nie zalicza się podstawowego i trwającego okresu zatrudnienia u drugiego pracodawcy będącego jednostką sfery budżetowej.

W takim przypadku, gdy jednostka błędnie uwzględniła 6-letni staż pracy stanowiący podstawę do naliczenia i wypłacania głównemu księgowemu tego składnika wynagrodzenia, wydatki budżetowe z tego tytułu zostały dokonane nienależnie i wbrew przepisom art. 44 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w myśl których jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków.

