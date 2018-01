data dodania: 17.01.2018

Kto może unieważnić umowę o zamówienie publiczne

Prezes UZP może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 27 marca 2017 r. (znak KIO 479/17) wskazała, że umowa o zamówienie publiczne podlega unieważnieniu nie tylko po zaistnieniu jednej z przesłanek z art. 146 ust. 1 ustawy, ale również w przypadku wystąpienia szczególnej przesłanki określonej w ww. ust. 6.

Dodatkowo zaakcentowano tam, że: Us tawodawca w tym przepisie zawarł również przesłankę materialną takiego wystąpienia o unieważnieniu umowy, tj. takiego naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania. Ustawodawca zatem przewidział, że umowa w sprawie zamówienia publicznego podlega także unieważnieniu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego doszło do określonego naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania. Ponadto należy wskazać stanowisko zawarte w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 27 maja 2014 r. (znak KIO 914/14), gdzie wprost wskazano, że sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający art. 29 ust. 2 i 3 upzp należy uznać na naruszenie, które mogło mieć wpływ na wynik postępowania, a w konsekwencji oznacza to wypełnienie przesłanki z art. 146 ust. 6 upzp, która uprawnia Prezesa UZP do wystąpienia z powództwem do sądu o unieważnienie umowy.

W zbliżonym stanie faktycznym Sąd Okręgowy w Olsztynie w wyroku z 23 października 2015 r. (sygn. akt I C 565/14) dokonał unieważnienia umowy o zamówienie publiczne na dostawę nowych pojazdów, przyjmując m.in., że: Wymogi wskazane przez pozwanego ad 1 w SIWZ w sposób bardzo precyzyjny określały parametry techniczne, co w konsekwencji prowadziło do sytuacji, iż na polskim rynku samochodowym nie były dostępne inne fabrycznie nowe samochody osobowe, spełniające te warunki poza pojazdem marki (...). A zatem wynika z powyższego, że sąd będzie analizował przedmiot zamówienia pod kątem naruszenia wspomnianych wyżej przepisów art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 1-2 upzp. Możliwe jest, że w celu wykazania naruszenia sąd - na wniosek Prezesa UZP - skorzysta z opinii biegłego rzeczoznawcy.

Przeczytaj więcej w artykule: Czy Prezes UZP może unieważnić umowę o zamówienie publiczne >>