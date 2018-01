data dodania: 16.01.2018

Naliczanie odsetek od należności spornych

Odsetki w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych powinny być naliczane zgodnie z postanowieniami umowy wiążącej strony, na zasadach określonych w § 11 nowego rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont.

Czy od należności spornych, które zostały przekazane do sądu w celu wydania nakazu zapłaty, należy naliczać i księgować dalej odsetki ustawowe?

Tak , wystąpienie do sądu o wydanie nakazu zapłaty należności nie wstrzymuje naliczania odsetek za zwłokę od przeterminowanych należności spornych. Odsetki te w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych powinny być naliczane zgodnie z postanowieniami umowy wiążącej strony, na zasadach określonych w § 11 nowego rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont (w wysokości odsetek należnych, a niespłaconych na koniec każdego kwartału). Jeśli w powództwie skierowanym do sądu jednostka wystąpiła o zapłatę należności głównej wraz z odsetkami do dnia złożenia powództwa, część odsetek, która powstała od dnia, w którym upłynął termin wymagalności należności do dnia złożenia powództwa o zapłatę sumy głównej wraz z odsetkami, może być "skapitalizowana". Oznacza to, że wierzyciel może żądać odsetek od chwili złożenia powództwa od kwoty stanowiącej sumę zaległej należności głównej oraz odsetek należnych do dnia złożenia powództwa (art. 482 § 1 k.c.).

