data dodania: 11.01.2018

Jak w sprawozdaniu ujmować kary administracyjne

Szczegółowe zasady ujmowania należności w sprawozdaniu Rb-N zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (dalej: rozporządzenie w sprawie operacji finansowych).

Szczegółowe zasady ujmowania należności w sprawozdaniu Rb-N zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (dalej: rozporządzenie w sprawie operacji finansowych).

Dane, jakie należy ujmować w sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz aktywów, zostały wskazane w § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie operacji finansowych. W części A sprawozdania Rb-N należy wykazać wartość nominalną należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki na koniec danego okresu sprawozdawczego według poszczególnych tytułów (układ przedmiotowy) oraz wobec grup dłużników (układ podmiotowy). Należności wynikające z nałożonych administracyjnych kar pieniężnych w ujęciu przedmiotowym w sprawozdaniu Rb-N prezentowane są w kategorii pozostałe należności. Jednakże są to należności bezsporne, niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne oraz z wszelkich innych tytułów nieobjętych pozostałymi kategoriami przedmiotowego sprawozdania, wyłączając odsetki i inne należności uboczne.

Jeżeli charakter należności nie jest oczywisty, brak jest podstaw do prezentacji tego rodzaju należności w sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz aktywów.

Prawidłowe sporządzenie sprawozdania budżetowego Rb-27 wymaga zwrócenia uwagi na zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (dalej: rozporządzenie o sprawozdawczości budżetowej). Prowadzona ewidencja księgowa powinna umożliwić sporządzenie sprawozdania Rb-27 w sposób prawidłowy, rzetelny pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Natomiast kwoty w sprawozdaniu powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

Przedmiotem sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych są dochody jednostki budżetowej. W myśl § 9 ust. 2 pkt 4 załącznika nr 39 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. w kolumnie "Dochody wykonane" wykazuje się dochody wykonane na podstawie księgowości analitycznej do rachunku bieżącego dochodów, powiększone o środki w drodze dotyczące dochodów państwowej jednostki budżetowej, stanowiące wpłaty z tytułu dochodów dokonane w kasie jednostki i nieprzekazane na moment sprawozdawczy na rachunek NBP oraz wpłaty przekazane do banków w ramach zastępczej obsługi kasowej, które nie wpłynęły na rachunek bieżący NBP do końca okresu sprawozdawczego; jeżeli suma zwrotów przewyższa sumę wpłat, różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną.

Ponadto należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 5 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych samo nieustalenie, jak również niepobranie lub niedochodzenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo ustalenie takiej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

