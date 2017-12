data dodania: 21.12.2017

Jak kontrolować pracowników w zakresie używania alkoholu i narkotyków

Pracodawca może zmusić pracownika do poddania się badaniu na zawartość alkoholu we krwi. Uprawnienia takiego nie posiada w przypadku podejrzenia, że pracownik znajduje się pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających.

Pracownicy podejrzewani o znajdowanie się pod wpływem narkotyków mogą być poddani badaniu narkotestem. Takie badanie może być jednak przeprowadzone tylko za zgodą pracownika.

Pracodawca nie ma prawa dopuścić do wnoszenia, sprzedawania, podawania oraz spożywania alkoholu na terenie zakładu pracy - pod rygorem odpowiedzialności karnej. Osoby posiadające przy sobie napoje alkoholowe mają obowiązek przekazania ich do depozytu pod rygorem niewpuszczenia bądź usunięcia z zakładu pracy (art. 14 i 16 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; dalej ustawa o wychowaniu w trzeżwości).

Kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona mają obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy (art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości). Okoliczności stanowiące podstawę decyzji powinny być podane pracownikowi do wiadomości. Umożliwi to bowiem pracownikowi obronę, tj. zażądanie przeprowadzenia badań na obecność alkoholu w organizmie. Badanie stanu trzeźwości pracownika odbywa się na żądanie:

kierownika zakładu,

osoby upoważnionej przez kierownika zakładu,

pracownika.

Jeżeli badanie stanu trzeźwości odbywa się na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej, a także na żądanie pracownika, badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (policja, straż miejska). W każdym przypadku zabiegu pobrania krwi dokonuje fachowy pracownik służby zdrowia.

Nie można natomiast zmusić pracownika, do poddania się badaniu alkomatem przez pracodawcę lub osobę wyznaczoną przez pracodawcę (np. pracownika ochrony). Wykonanie badania przez osoby niewskazane w ustawie o wychowaniu w trzeźwości może odbyć się wyłącznie za zgodą pracownika. Należy przy tym pamiętać, że użycie przez pracodawcę nieatestowanego urządzenia do badania zawartości alkoholu w organizmie nie wyklucza zarzucenia pracownikowi stawienia się do pracy po użyciu alkoholu, jeżeli przemawiają za tym inne okoliczności, a pracownik nie skorzystał ze stworzonej mu możliwości weryfikacji wyniku badania (wyrok Sądu Najwyższego z 22 września 2004 r., I PK 576/03, OSNP 2005/7/91).

Pracodawca nie może odmówić wykonania badania przez uprawniony organ, jeśli żąda tego pracownik, wobec którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy i który w związku z tym został odsunięty od pracy. Koszt badania ponosi pracodawca.

