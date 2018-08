data dodania: 08.08.2018

Jak zaklasyfikować zakup i wstawienie szyby

Otrzymałam fakturę za zakup szyby i jej wstawienie. Czy powinnam rozdzielić tę fakturę na dwa paragrafy: 427 „Zakup usług remontowych” i 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”?

W jednostce nie ma tych zasad określonych w polityce rachunkowości. Jakie postępowanie będzie prawidłowe? Czy jest jakaś interpretacja w tym zakresie? Czy można uznać za właściwe, że jeżeli mam materiały wraz remontem razem, to stosuję paragraf 427, a jeżeli mam same materiały, a remont wykonują pracownicy zakładu, to materiały ujmuję w paragrafie 421?

Odpowiedź: Należy zwrócić uwagę, że polityka rachunkowości nie ma wpływu na klasyfikowanie wydatków. Istotna jest treść ekonomiczna i cel wydatku. Kodeks cywilny przewiduje wykonanie zadania z materiału własnego wykonawcy lub powierzonego, czyli zakupionego wcześniej przez zamawiającego. W praktyce dość często zdarza się, że - w zależności od sposobu realizacji zadania (z materiału własnego lub powierzonego) - są klasyfikowane dwie operacje osobno, czyli:

materiał w paragrafie 421 "Zakup materiałów i wyposażenia",

usługa w paragrafie 430 "Zakup usług pozostałych" lub w paragrafie 427 "Zakup usług remontowych.

Jednak w tym przypadku sposób realizacji nie ma wpływu na cel i rodzaj ponoszonego wydatku. W opisanej sytuacji szyba i usługa wstawienia są ze sobą powiązane, ponieważ bez szyby usługa wstawienia nie byłaby możliwa do wykonania. Celem wydatku jest naprawa okna. Zatem cały wydatek (wstawienie i szyba) powinien być klasyfikowany w paragrafie 427. Jednak odstępstwem od tej reguły jest sytuacja, gdy dochodzi do zakupu szyby i wstawienia jej przez pracownika, gdzie wynagrodzenia pracowników klasyfikuje się w paragrafie 401 "Wynagrodzenia osobowe pracowników", a zakup szyby w paragrafie 421, ponieważ nie dochodzi do zlecenia wykonania usługi.

Odp. Piotr Wieczorek

Źródło: PORADNIK Rachunkowości Budżetowej

