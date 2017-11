data dodania: 21.11.2017

Jak poinformować pracownika o ryzyku zawodowym

Informacja o ryzyku zawodowym powinna być przekazywana pracownikowi w chwili podejmowania przez niego pracy, jak również w każdym przypadku zmian w ryzyku zawodowym. Przewidziany w art. 226 k.p. obowiązek informowania pracowników o ryzyku zawodowym dotyczy każdego pracownika, niezależnie od rodzaju zajmowanego stanowiska.

Sposób informowania pracownika o tym ryzyku powinien być określony w regulaminie pracy (art. 1041 § 1 pkt 8 k.p.). Przepisy powszechne nie narzucają sposobu informowania o ryzyku zawodowym. Można to zrobić np. pisemnie, poprzez przedstawienie pracownikowi karty oceny ryzyka zawodowego sporządzonej dla czynności wykonywanych na jego stanowisku. Skuteczną metodą jest przedstawienie informacji o ryzyku podczas szkolenia bhp (instruktarzu stanowiskowego).

Dla celów dowodowych pracodawca powinien uzyskać od pracownika potwierdzenie zapoznania się z oceną ryzyka zawodowego. Pracownik może to uczynić przez umieszczenie podpisu na karcie oceny ryzyka wraz z adnotacją "zapoznałem się" lub złożenie odrębnego oświadczenia.

Nieprzekazanie informacji o ryzyku zawodowym może skutkować po stronie pracodawcy odpowiedzialnością za szkodę, która w związku z tym powstała. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 14 grudnia 2010 r. (sygn. akt I PK 95/10), niepoinformowanie o ryzyku zawodowym, co doprowadziło do zarażenia pracownika prątkami gruźlicy i naraziło go na cierpienia związane z zagrożeniem zdrowia oraz na niekorzystne przeżycia psychiczne, rodzi odpowiedzialność pracodawcy na zasadzie art. 445 k.c.

