data dodania: 20.11.2017

Czy można przyspieszyć termin inwentaryzacji papierów wartościowych

Jeśli chodzi o sposób przeprowadzenia inwentaryzacji papierów wartościowych, należy zauważyć, że ustawodawca w art. 26 ust. 1 pkt 1 i 2 dokonał rozróżnienia dwóch ich typów. Dla każdego z tych typów wprowadzono odmienne sposoby inwentaryzacji.

Papiery wartościowe występują w formie:

materialnej (pkt 1),

zdematerializowanej (pkt 2).

Co istotne, W przypadku tych pierwszych - drogą spisu ich ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic. W przypadku drugich - drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic. Zatem przyjęcie do obu rodzajów papierów wartościowych sposobu inwentaryzacji w postaci spisu z natury oznaczałoby naruszenie wskazanych przepisów ustawy o rachunkowości. To z kolei również mogłoby skutkować odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Wskazać tutaj należy także, że względy celowości czy szybkości, które przywołuje autor pytania, nie mogą uzasadniać praktyk niezgodnych z ustawą o rachunkowości. Warto bowiem przypomnieć, że kontrole procesów inwentaryzacyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego przeprowadzają organy kontroli, czyli regionalne izby obrachunkowe. Właśnie w toku czynionych ustaleń mogą one podważyć czynności gminy dotyczące inwentaryzacji. W konsekwencji powyższego przyjąć należy, że wspomniane argumenty przywołane w zapytaniu nie mogą być podstawą do odstępstw od ustawowych zasad.

