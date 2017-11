data dodania: 09.11.2017

Czy świadczenia wypłacane na podstawie Karty Polaka podlegają opodatkowaniu

Organy podatkowe zgadzają się na stosowanie do świadczeń wypłacanych na podstawie art. 8a ustawy o Karcie Polaka przepisów zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 108 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie ograniczają bowiem stosowania tego zwolnienia tylko do „repatriantów”, o których mowa w ustawie o repatriantach.

Świadczeń pieniężnych wypłacanych posiadaczom Karty Polaka nie wlicza się do dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej (nie jest to świadczenie wypłacane na podstawie ustawy o pomocy społecznej). Dlatego organy stosują tu zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 108 updof. Przepis ten zwalnia z PIT:

kwoty pomocy pieniężnej,

wartość innych świadczeń

- finansowanych ze środków budżetowych, przyznawanych repatriantom oraz osobom, które ubiegają się o udzielenie ochrony międzynarodowej.

W jaki sposób można zastosować takie zwolnienie przez osoby posługujące się Kartą Polaka, której nie reguluje ustawa o repatriacji? Ustawa o repatraicji w art. 2 zawiera definicję repatrianta. Jest to osoba, która przybyła do Polski na podstawie wizy krajowej wydanej w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe. Organy podatkowe przyjmują jednak szersze znaczenie tego pojęcia. Przykładowo, w definicjach słowników języka polskiego repatriacja to powrót do ojczyzny osób, które wbrew swojej woli znalazły się poza jej granicami. Definicja ta jest szersza niż wynikająca z ustawy o repatriacji. Przykładem zastosowania tej szerokiej wykładni językowej artykułu 21 ust. 1 pkt 108 updof jest interpretacja indywidualna z 9 sierpnia 2017 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

