data dodania: 08.11.2017

Jak inwentaryzować zobowiązania

Co do zasady, inwentaryzacji zobowiązań dokonuje się poprzez uzgodnienie sald z wierzycielem. Jednakże stroną inicjującą potwierdzenie salda jest wierzyciel prowadzący księgi rachunkowe, który przesyła do dłużnika druk z prośbą o potwierdzenie salda swojej należności. Dłużnik po jego otrzymaniu dokonuje potwierdzenia zgodności tego salda lub też wskazuje ewentualne różnice czy zastrzeżenia, które trzeba wyjaśnić i odsyła potwierdzony egzemplarz pisma do wierzyciela, pozostawiając kopię w swojej dokumentacji. W ten sposób zostaje zinwentaryzowana zarówno należność u wierzyciela, jak i zobowiązanie u dłużnika.

W przypadku nieotrzymania potwierdzenia ze strony wierzyciela, zgodnie z zapisami art. 21 uor, dłużnik nie ma obowiązku wysyłania potwierdzenia salda swojego zobowiązania do wierzyciela. Jednocześnie uor nie zabrania dłużnikowi wystąpić o potwierdzenie salda zobowiązania. Inny sposób przeprowadzenia inwentaryzacji zobowiązań wynika z art. 26 ust. 1 pkt 3 uor, który wskazuje m.in. metodę inwentaryzacji zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, z tytułów publicznoprawnych, a także aktywa i pasywa, które nie podlegają spisowi z natury czy potwierdzeniu salda z wykorzystaniem weryfikacji danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami. Weryfikacja powinna polegać m.in. na porównaniu zapisów księgowych z odpowiednimi fakturami, po której sporządza się protokół.

Nadmienić należy, że na dzień bilansowy nie powinno być aktywów i pasywów niepoddanych inwentaryzacji. Jeżeli składniki nie kwalifikują się do zinwentaryzowania metodą potwierdzenia sald lub drogą spisu z natury, muszą być poddane inwentaryzacji metodą przez porównanie danych ewidencji księgowej z dokumentacją wraz z przeprowadzeniem ich weryfikacji.

