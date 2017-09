data dodania: 29.09.2017

Jak ustalić wartość początkową używanych komputerów

Podejmując decyzję o zakupie sprzętu komputerowego, najpierw powinno się określić, jakie potrzeby ma jednostka i jakie są faktyczne możliwości ich sfinansowania. Wstępnie należy ustalić: liczbę potrzebnych komputerów, ich części dodatkowych i peryferyjnych, liczbę komputerów do wyposażenia pracowni komputerowej (pomoce dydaktyczne) i dla nauczycieli dla celów biurowych, a także rodzaj i liczbę licencji na oprogramowanie komputerowe konieczne do prawidłowego wykorzystania komputerów.

Po sprawdzeniu ceny oferowanych używanych komputerów, nowych części peryferyjnych i dodatkowych, które trzeba do nich dokupić, oraz licencji na oprogramowanie (które w przypadku używanych komputerów zawsze należy nabyć na nowo, ponieważ licencji takich poprzedni ich użytkownik nie może zgodnie z prawem zbyć) należy obliczyć, ile będą kosztowały poszczególne zespoły komputerowe (osobno - stanowiące pomoce dydaktyczne, dla nauczycieli oraz osobno wartości niematerialne i prawne inne niż licencje na oprogramowanie systemowe typu OEM, czyli przypisane trwale do pojedynczego zestawu komputerowego).

Na tej podstawie należy zaplanować środki na wydatki w odpowiednich paragrafach wydatkowych, przy uwzględnieniu, że jeśli wartość początkowa całego zestawu komputerowego dla nauczycieli (obejmującego jednostkę centralną, monitor, klawiaturę, mysz, oprogramowanie systemowe typu OEM, inne części dodatkowe i peryferyjne) przekracza 3500 zł, to wydatki na te cel powinny być zaplanowane w paragrafie odpowiednim dla wydatków inwestycyjnych, a nie bieżących.

Osobną kwestią jest sposób ujęcia faktu przyjęcia do użytkowania zespołów komputerowych w ewidencji środków trwałych. Sposób ten i właściwe dokumenty powinny być szczegółowo opisane w polityce rachunkowości jednostki. To tam należy przede wszystkim szukać właściwych rozwiązań. Jeśli ich nie ma, to jednostka faktycznie ma problem, ponieważ nie można klasyfikować obiektów środków trwałych, kierując się informacjami uzyskiwanymi na forum internetowym, jak to wygląda w innych jednostkach. Najpierw trzeba mieć ustaloną własną politykę rachunkowości, dostosowaną do potrzeb danej jednostki, a potem postępować zgodnie z jej postanowieniami.

