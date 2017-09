Jak sporządzić harmonogram czasu pracy

Harmonogram czasu pracy określa indywidualny rozkład czasu pracy pracownika lub poszczególnych grup pracowników w ustalonym dla nich okresie rozliczeniowym. Tworząc harmonogram pracodawca musi zaplanować pracownikom odpowiedni wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym, zapewnić minimalną liczbę dni wolnych od pracy oraz zachować odpoczynki dobowe i tygodniowe, a także pamiętać o przestrzeganiu doby pracowniczej.

Pracodawca przekazuje pracownikowi rozkład czasu pracy (w formie pisemnej lub elektronicznej) co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład.

Krok 1. Przyjęcie okresu rozliczeniowego

Przyjęty przez pracodawcę okres rozliczeniowy nie powinien przekraczać 4 miesięcy. W niektórych systemach czasu pracy (np. przy pracach polegających na dozorze urządzeń lub równoważnym) okres rozliczeniowy zasadniczo nie przekracza 1 miesiąca. W każdym systemie czasu pracy możliwe jest przedłużenie okresu rozliczeniowego, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Takie przedłużenie jest możliwe pod warunkiem, że jest uzasadnione przyczynami obiektywnymi, technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy.

Krok 2. Ustalenie wymiaru czasu pracy pracownika

Podstawą do sporządzenia harmonogramu czasu pracy jest prawidłowo obliczony wymiar czasu pracy. Co do zasady czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Krok 3. Zapewnienie doby pracowniczej oraz minimalnych odpoczynków dobowych i tygodniowych

Doba pracownicza to 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Przy sporządzaniu harmonogramu czasu pracy, pracę należy planować tak, aby pracownik miał zachowaną dobę pracowniczą. Nie może zatem podejmować pracy wcześniej niż po upływie 24 godz. od rozpoczęcia pracy w poprzednim dniu (jedynie w ruchomym czasie pracy pracownicy mogą mieć naruszaną dobę pracowniczą).

Krok 4. Zapewnienie minimalnej liczby dni wolnych od pracy

Minimalna liczba dni wolnych od pracy w okresie rozliczeniowym musi być równa liczbie niedziel, świąt przypadających w inne dni niż niedziela oraz dni wolnych wynikających z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.

Krok 5. Zapewnienie wolnej niedzieli jeżeli pracownik pracuje w te dni

Pracownik pracujący w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy. Nie dotyczy to pracownika zatrudnionego w weekendowym systemie czasu pracy.

