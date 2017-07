data dodania: 11.07.2017

Samochód firmowy - jak najkorzystniej uregulować sposób jego użytkowania

Według organów podatkowych parkowanie powierzonego samochodu służbowego w miejscu zamieszkania pracownika nie powoduje konieczności rozpoznania nieodpłatnego świadczenia w podatku PIT. Natomiast w podatku VAT takie parkowanie spowoduje negatywne konsekwencje w postaci ograniczenia prawa do odliczenia podatku VAT (według limitu 50%, a nie 100%). Warto wiedzieć, że w 2017 r. zapadły wyroki sądów administracyjnych, które pozwalają na pełne odliczenie VAT w sytuacji, gdy charakter pracy pracownika (np. przedstawiciela handlowego) uzasadnia parkowanie obok jego miejsca zamieszkania.

Faktyczne używanie samochodu służbowego na cele prywatne decyduje o konieczności zastosowania ryczałtu od świadczeń nieodpłatnych. W zakresie VAT organy podatkowe skupiają się nie tylko na faktycznym sposobie wykorzystania samochodu służbowego przez pracownika na jego cele prywatne, lecz także na analizie hipotetycznego prawdopodobieństwa użytku prywatnego. Ograniczenie odliczenia w podatku VAT wystąpi, gdy zaistnieje możliwość wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych - nawet jeżeli pracownik tego nie zrobił i mimo zakazu użytku prywatnego określonego w regulaminie korzystania z tego pojazdu.

Artykuł 124 ustawy - Kodeks pracy (dalej: k.p.) jest podstawą do nałożenia na pracownika, któremu powierzono samochód służbowy, odpowiedzialności w pełnej wysokości za szkodę powstałą w związku z używaniem tego samochodu na cele służbowe. Od odpowiedzialności tej pracownik może się uwolnić, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia. Pracodawca ma więc do wyboru 2 warianty odpowiedzialności materialnej pracownika:

● odpowiedzialność ograniczoną (za szkodę wyrządzoną pracodawcy) - stosowaną, gdy pracownik wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził zakładowi pracy szkodę; odszkodowanie wówczas jest ograniczone do wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia pracownika (art. 119 i art. 114 k.p.),

● odpowiedzialność nieograniczoną (za mienie powierzone) - pracownik odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w powierzonym mieniu (art. 124 k.p.).

Interesy pracodawcy, który powierzył służbowy samochód pracownikowi, chroni domniemanie o prawie do obciążenia pracownika odpowiedzialnością odpowiadającą kwotowo szkodzie, którą wyrządził. Pracownik może zakwestionować to domniemanie poprzez wykazanie, że np. uszkodzenie przez niego samochodu nastąpiło z niezależnych od niego przyczyn, jak np. kradzież lub zniszczenie na skutek siły wyższej. Pracownik nie poniesie też odpowiedzialności po wykazaniu, że zrobił wszystko, co było możliwe w ramach wypełniania swych obowiązków (zgodnie z art. 100 k.p.). Wykonując swoje obowiązki, pracownik może przez okoliczności zostać zmuszony podjąć działania sprzeczne z zasadami wyznaczonymi przez umowę o użytkowanie samochodu służbowego. W przypadku kolizji przepisów Kodeksu pracy i takiej umowy pierwszeństwo ma Kodeks pracy. Oznacza to, że nakładając na pracownika wiele zobowiązań w umowie o powierzeniu samochodu służbowego, ale sprzecznych z Kodeksem pracy, pracodawca powinien liczyć się z tym, że nie będą one miały mocy prawnej.

Przeczytaj cały artykuł: Samochód firmowy - jak najkorzystniej uregulować sposób jego użytkowania >>