data dodania: 23.06.2017

Uprawnienia emerytalne nauczycieli

Nauczyciel z tzw. średniej grupy wiekowej może skorzystać z trzech rodzajów świadczeń wcześniejszych. Może też nie skorzystać z tych świadczenia i przejść na emeryturę dopiero w wieku powszechnym.

Emerytura dla nauczyciela bez względu na wiek – jest to emerytura, do której nabycie prawa zależy od spełnienia tylko warunku stażowego. Emerytury nauczycielskie są przyznawane wyłącznie osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r. O emeryturę bez względu na wiek nie może wystąpić osoba, która osiągnęła powszechny wiek emerytalny (obecnie już kobiety urodzone w 1956 r. i mężczyźni urodzeni w 1951 r. spełniają warunki do emerytury powszechnej).

Przy tym świadczeniu jest możliwość uzupełnienia stażu okresem pracy w gospodarstwie rolnym rodziców po ukończeniu 16 roku życia, jeśli takie gospodarstwo rodzice posiadali. Jest to emerytura ze "starego" systemu, obowiązującego do 31 grudnia 2008 r. Przy świadczeniach w systemie emerytalnym obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. już takich doliczeń stażowych nie można dokonywać.

W zakresie ustalania uprawnień do przechodzenia na emeryturę bez względu na wiek nauczycieli urodzonych po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r. art. 47 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ustawa o emeryturach i rentach) odsyła do art. 88 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

Uprawnienia do omawianej emerytury uzyskają nauczyciele, którzy do 31 grudnia 2008 r. udowodnili 30-letni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy nauczycielskiej, a w przypadku nauczycieli szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich - 25-letni staż emerytalny, w tym 20 lat wykonywania pracy nauczycielskiej w szkolnictwie specjalnym.

Aby praca nauczycielska dawała uprawnienia do emerytury nauczycielskiej, musi być wykonywana co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy.

