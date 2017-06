data dodania: 16.06.2017

Sprzedaż środków trwałych i wyposażenia a limity VAT

Przepisy zwalniają z VAT sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł (do końca 2016 r. limit ten wynosił 150 000 zł). Zwolniona jest również sprzedaż dokonywana przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu - jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekracza, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 200 000 zł . Jest to tzw. zwolnienie podmiotowe.

Przepis art. 113 ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT stanowi, że przy ustalaniu prawa do tego zwolnienia nie uwzględnia się wartości odpłatnej dostawy takich towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Powoduje to, że wartości sprzedaży składników majątku stanowiących środki trwałe nie należy uwzględniać przy ustalaniu prawa do zwolnienia podmiotowego.

Wyłączenia te nie dotyczą natomiast sprzedaży składników majątku stanowiących wyposażenie. Dlatego wartość ich sprzedaży trzeba uwzględnić przy ocenie prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego.

