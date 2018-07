data dodania: 10.07.2018

Jak księgować dochody za usługi opiekuńcze

Co do zasady, do ewidencji usług opiekuńczych służy konto 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych" oraz konto 720 "Przychody z tytułu dochodów budżetowych".

Na stronie Wn konta 221 ujmuje się przypisane należności z tytułu dochodów budżetowych m.in. z tytułu opłat za usługi opiekuńcze , a na stronie Ma konta 221 księguje się wpłaty należności z tytułu dochodów budżetowych. Należy także prowadzić ewidencję szczegółową, która pozwoli na wyodrębnienie rozrachunków z poszczególnymi dłużnikami.

Konto 221 może wykazywać dwa salda:

saldo Wn - stan należności z tytułu dochodów budżetowych,

saldo Ma - stan zobowiązań jednostek budżetowych z tytułu nadpłat w dochodach budżetowych.

Na stronie Wn konta 720 ujmuje się odpisy (zmniejszenia uprzednio ujętych) dochodów budżetowych, zaś na stronie Ma konta 720 przychody z tytułu dochodów budżetowych. Do konta 720 należy prowadzić ewidencję szczegółową, która powinna zapewnić wyodrębnienie przychodów z tytułu dochodów budżetowych.

Na podstawie księgowań usług opiekuńczych przedstawionych według schematu 1 jednostka (GOPS) sporządza sprawozdanie Rb-27S.

ZAPAMIĘTAJ!

Jednostki budżetowe, które gromadzą dochody z tytułu opłat za świadczenie usług opiekuńczych, w tym przypadku GOPS, sporządzają sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki budżetowej.

Natomiast opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze, które są pobierane przez GOPS na podstawie art. 50 ustawy o pomocy społecznej oraz § 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, stanowią dochody budżetu państwa, które są odprowadzane przez jednostkę do organu - w tym przypadku do gminy, która następnie 95% dochodów odprowadza do budżetu jako dochody budżetu państwa, a 5% pozostaje w gminie jako dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W praktyce stosowane są różne metody ewidencji dochodów z tytułu opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze. W artykule dokonano analizy dwóch najczęściej występujących możliwości:

Należności za specjalistyczne usługi opiekuńcze są w całości wpłacane do GOPS, a później w całości odprowadzane do organu (gminy), bez podziału na dochody budżetu państwa i dochody gminy. Gmina sama dzieli te dochody na 95% i 5%, a jednostka w sprawozdaniu Rb-27ZZ wykazuje kwotę w 100%. Należności za specjalistyczne usługi opiekuńcze są wpłacane do GOPS z podziałem na 95% i 5%, następnie odprowadzane do gminy też z podziałem na 95% i 5% i z takim podziałem są też wykazywane w sprawozdaniu Rb-27ZZ (95% wykazuje się w części A, 5% w części B).

