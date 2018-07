data dodania: 09.07.2018

Split payment w rachunkowości jednostek sektora publicznego

Od 1 lipca 2018 r. obowiązuje nowy art. 108a w rozdziale 1a ustawy o VAT. Przepis ten mówi o możliwości dokonywania płatności w systemie mechanizmu podzielonej płatności

Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że po otrzymaniu faktury za kupione przedmioty i usługi można wykonać przelew bankowy, dzieląc kwotę z faktury na dwie części - co do zasady na kwotę netto i VAT wynikające z otrzymanej faktury. W takim przypadku kwota netto zostanie przekazana na rachunek rozliczeniowy (bieżący lub pomocniczy), a kwota podatku na rachunek VAT. Pojęcie rachunku VAT definiuje art. 2 pkt 37 ustawy o VAT, odsyłając m.in. do art. 62a ust. 1 rozdziału 3a znowelizowanego Prawa bankowego. Taka forma płatności może być zastosowana jedynie między dwoma podatnikami VAT .

Split nie dotyczy operacji zwolnionych z VAT, ze stawką 0% i operacji niepodlegających VAT (gdy nie ma VAT do uiszczenia). W systemie MPP nie mogą być opłacane operacje publicznoprawne, czyli wnoszone opłaty i inne płatności, do których ma zastosowanie k.p.a. Nie dotyczy również płatności na rzecz podmiotów nieposiadających NIP. Split nie dotyczy także wpłat zaliczek, przedpłat części lub całości zapłaty, w tym na podstawie faktur pro forma.

MPP nie należy do obowiązków podatnika. Jednostka może z niego skorzystać, ale nie musi. Istotne jest to, że w umowach najczęściej określany jest sposób płatności. Zgodnie z zasadą swobody umów możliwe jest:

wprowadzenie zapisu o niestosowaniu splitu,

udzielenie rabatu w zamian za zwykły przelew,

ustalenie kary umownej za skorzystanie z takiej formy płatności.

Przepisy dotyczące komunikatu przelewu i splitu mają zastosowanie do płatności realizowanych od 1 lipca 2018 r., a 25-dniowy zwrot VAT ma zastosowanie począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 r. albo III kwartał 2018 r.

