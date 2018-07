Jak księgować zaangażowanie wydatków w jednostce budżetowej

Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych danego roku budżetowego oraz niewygasających wydatków budżetowych ujętych do realizacji w danym roku budżetowym. Na stronie Wn ujmuje się: 1) równowartość wydatków budżetowych sfinansowanych w danym roku budżetowym, 2) równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki roku następnego. Na stronie Ma ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym. Ewidencję szczegółową do konta 998 prowadzi się według podziałek klasyfikacyjnych. Ewidencja ta powinna zapewnić w szczególności ustalenie kwoty niewygasających wydatków. Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda. Więcej przeczytaj w artykule: Zaangażowanie wydatków w jednostce budżetowej >>