data dodania: 03.07.2018

Jak dochodzić wymagalnych należności budżetowych o charakterze cywilnoprawnym

Jednostki sektora finansów publicznych są obowiązane do ustalania przypadających im należności pieniężnych, w tym mających charakter cywilnoprawny, oraz terminowego podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania.

Wobec wymogów określonych w przepisach nie można uznać, że państwowa jednostka budżetowa, podejmując np. czynności windykacyjne wobec kontrahenta polegające na wysłaniu wezwania do zapłaty i wystąpienia na drogę cywilnoprawną - odpowiednio w terminach: po roku i po 3 latach, realizowała je systematyczne i terminowo.

Upływ ponad 3-letniego okresu, licząc od daty wymagalności wierzytelności z tytułu kary umownej do momentu skierowania pozwu do sądu, był okresem stosunkowo zbyt długim. W kontekście wskazanych przepisów - w mojej opinii - zdecydowanie świadczy to, że postępowanie nie miało charakteru terminowego, ale stanowiło wręcz znaczną zwłokę w działaniu.

Odnotować należy również, że trudności w odzyskaniu zaległych należności budżetowych wynikają ze znacznego opóźnienia w podejmowaniu działań windykacyjnych na drodze powództwa sądowego. W sytuacjach opieszałości w działaniu windykacyjnym dochodzi do takich przypadków, jak:

zmiana adresu zamieszkania dłużnika bądź jego zgon,

likwidacja działalności gospodarczej,

postępowanie upadłościowe podmiotów gospodarczych

- co skutkuje niemożliwością odzyskania należnego zadłużenia.

Należy zwrócić uwagę, iż stosunkowo szybkie dochodzenie od dłużników zaległych należności daje większą szansę na odzyskanie dłużnej kwoty. W przypadku zwłoki w dochodzeniu wymagalnych należności, z każdym dniem dłużnik ma więcej czasu na wszelkie manipulacje swoim majątkiem, co w konsekwencji może się zakończyć jego niewypłacalnością w chwili egzekucji.

ZAPAMIĘTAJ!

Pożądane jest, aby dochodzenie należności budżetu państwa od zobowiązanych następowało systematycznie i bez zbędnej zwłoki.



