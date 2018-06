data dodania: 19.06.2018

Przywileje związkowe dla samozatrudnionych

Kiedy w 2015 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że prawo do się w związkach zawodowych ma przysługiwać wszystkim osobom, które pracują „jak pracownicy” (a nie tylko tym w stosunku pracy), nikt się chyba nie spodziewał, że uchwalenie przepisów, które na to pozwolą, będzie tak trudne. Pracodawcy już bowiem zapowiadają, że złożą skargę na nowe przepisy do Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Powodem jest zwłaszcza rozszerzenie w niej przywilejów pracowniczych m.in. na osoby samozatrudnione.

Eksperci są tu zgodni: w tym zakresie idziemy za daleko. Efekt? Nasi związkowcy będą mieli jedne z największych przywilejów w Europie. Rodzi się jednak obawa, czy w ten sposób nie wylejemy dziecka z kąpielą i zamiast wzrostu uzwiązkowienia w Polsce spowodujemy, że pracodawcy nie będą długofalowo podejmować współpracy z osobami wykazującymi w tym zakresie zbyt dużą aktywność.

– Uważamy, że ustawa wprowadzi zbyt daleko idące zmiany. Nie ma przesłanek do tego, by rozszerzyć na samozatrudnionych uprawnienia przysługujące pracownikom w zakresie szczególnych przywilejów, m.in. prawa do oddelegowania oraz daleko posuniętej ochrony działaczy związkowych – tłumaczy Monika Gładoch, radca prawny, profesor UKSW, ekspert Pracodawców RP.

Według prawników z nowymi przepisami jest jeszcze dodatkowy problem. Mianowicie nikt nie zadał sobie trudu na etapie prac nad przepisami, by dokładnie przeanalizować, jaki mogą mieć rzeczywiście wpływ na polski rynek pracy. Zdaniem ekspertów będą one rodziły ogromne problemy dla pracodawców, zwłaszcza tych zatrudniających zleceniobiorców, którzy de facto są mikroprzedsiębiorcami, a którzy bez żadnych przeszkód będą mogli wstępować w szeregi związków zawodowych.

Rynek pracy zostanie zaburzony, bo celem tych, co prowadzą działalność gospodarczą, jest zarabianie pieniędzy na własne utrzymanie i rozwój, a nie przynależność do związków zawodowych. Szczególnie że nie wymagają takiej opieki od państwa, jak zwykły pracownik. Nie oznacza to jednak, że powinni oni być pozbawieni zupełnie ochrony. Dla nich rozwiązaniem powinno być zrzeszanie się w stowarzyszenia przedsiębiorców. Zdaniem ekspertów efekt nowych przepisów może być taki, że za ich pomocą wyeliminujemy z rynku pracy faktycznych samozatrudnionych niezależnych, czyli pracujących na własny rachunek. Mowa o prawnikach, lekarzach, architektach, konsultantach.

– Zapewne część z tych osób stanie się działaczami związkowymi. Angażując się w prace związku, będą zaniedbywać swoje usługi lub wręcz mogą przestać je wykonywać. Taki problem występuje obecnie z pracą działaczy-pracowników – wyjaśnia prof. Monika Gładoch. Szczególnie, że projekt przewiduje wiele przywilejów dla takich osób. Nowe przywileje, nowe zagrożenia. Osoby, które na mocy nowych przepisów nabędą prawo do zrzeszania się w związki zawodowe, zdobędą również tożsame uprawnienia jak pracownicy. Zyskają m.in. odpłatne prawo do zwolnień na działalność związkową. Ponadto działacze związkowi, którzy nie są pracownikami, będą mieli prawo do sześciomiesięcznego odszkodowania w przypadku zwolnienia ich z pracy (przy jego wyliczaniu będzie brana pod uwagę średnia krajowa, co w praktyce oznacza bonus dla takiej osoby w wysokości ok. 25 tys. zł).

– Rodzi się niebezpieczeństwo, że pracodawcy będą zawierali umowy cywilnoprawne na krótszy niż obecnie okres, czyli na dwa, trzy miesiące. W ten sposób zniwelują ryzyko konieczności rozstania się z takim pracownikiem przez wypowiedzenie mu umowy, a tym samym wypłaty odszkodowania – zaznacza prof. Monika Gładoch.

Biorąc pod uwagę, że taki pracownik może zostać działaczem związkowym u kilku pracodawców, na jego konto może co miesiąc wpływać godziwe wynagrodzenie. To może rodzić destabilizację na rynku pracy. W takiej sytuacji zleceniobiorcy, którzy de facto są przedsiębiorcami, mogą dojść do wniosku, że bardziej opłaca im się działanie w związku niż wykonywanie dotychczasowej pracy. Co więcej, kadencja w zarządzie związku trwa cztery lata i przez taki też czas przysługuje ochrona. Rezygnacja z dotychczasowych obowiązków przez zleceniodawcę byłaby więc jak najbardziej uzasadniona.

– Zatem pracodawca zmierzy się z tym, że takiej osobie płaci, a ona nie wykonuje swojej pracy. To będzie szło tylko w jedną stronę - pracodawcy nie będą powierzali nowych zleceń takim osobom – mówi Gładoch.

Ucieczka na etaty związkowe to jednak niejedyne ryzyko związane z nowelizacją. Zgodnie z nowymi przepisami do związku u jednego pracodawcy będą bowiem trafiać osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz mikroprzedsiębiorcy wykonujący zlecenia na jego rzecz. Ich interesy w zakresie warunków zatrudnienia i płacy są zupełnie różne. A każdy będzie dążył do tego, by jemu było jak najlepiej. Może zatem w ramach jednego związku nie dochodzić do porozumienia, co utrudni jego pracę.

– A co w sytuacji, gdy u jednego pracodawcy powstanie osobny związek pracowników zatrudnionych na etacie oraz osobny związek zleceniobiorców? Może się między nimi wywiązać rywalizacja, przez którą pracodawca zostanie uwikłany w spór roszczeniowy, a to może odbić się na prowadzonej przez niego działalności, na którą pozostanie mu mniej czasu – zauważa prof. Monika Gładoch.

Źródło: Pracodawcy RP