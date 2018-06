data dodania: 19.06.2018

Monitoring wizyjny - nowe wytyczne UODO

Nowe rozwiązania prawne dotyczące stosowania monitoringu wizyjnego wzbudziły u administratorów wiele wątpliwości interpretacyjnych i obawy o możliwość spełnienia nowych obowiązków w tak krótkim okresie. Dostrzegając te problemy, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przygotował specjalne wskazówki i wyznacza administratorom okres przejściowy na dostosowanie się do nowych regulacji – koniec września 2018 r.

Od 25 maja 2018 r. stosowanie monitoringu wizyjnego podlega przepisom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz uregulowaniom krajowym, które odnoszą się m.in. do: pracodawców, placówek oświatowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Te ostatnie zostały wprowadzone przepisami nowej ustawy o ochronie danych osobowych, w której nie przewidziano szczególnych okresów przejściowych. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych podkreśla, że brak okresów przejściowych na dostosowanie się do nowych regulacji nie zwalnia administratorów z realizacji tego obowiązku. Wskazuje jednocześnie, że obecnie funkcjonujące systemy monitorowania powinny zostać poddane aktualizacji i dostosowane do wymogów określonych nowymi przepisami do końca września 2018 r.

Biorąc zaś pod uwagę fakt, że nowe regulacje zrodziły u administratorów wiele wątpliwości interpretacyjnych, w celu ich rozwiania Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przygotował Wskazówki dotyczące stosowania monitoringu wizyjnego. Dokument ten w sposób kompleksowy omawia dopuszczalne cele stosowania monitoringu wizyjnego, prawa osób obserwowanych, obowiązki administratorów. Zawiera też odpowiedzi na często zadawane pytania.

Dokument w fazie wstępnej został skierowany do konsultacji publicznych, które potrwają do 15 lipca. Wszyscy zainteresowani będą mogli zgłaszać uwagi lub zasygnalizować problemy nieujęte w dokumencie. Po zakończeniu konsultacji zostanie przygotowana ostateczna wersja dokumentu, która będzie odpowiadała stanowisku prezesa UODO i wyznaczała kierunki stosowania prawa w konkretnych sprawach i postępowaniach.

Źródło: www.uodo.gov.pl