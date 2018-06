data dodania: 08.06.2018

Emerytura matczyna i premia za szybsze urodzenie drugiego dziecka

Po wakacjach do Sejmu trafią projekty ustaw dotyczące emerytur dla matek i premii za szybsze urodzenie drugiego dziecka - zapowiedziała wicepremier Beata Szydło. Wyraziła nadzieję, że zostaną one uchwalone do końca roku tak, by mogły obowiązywać od 2019 r.

Przypomniała, że jest wicepremierem i przewodniczącą Komitetu Społecznego Rady Ministrów. "Utworzyliśmy Komitet Społeczny Rady Ministrów, bo przypominam, że wcześniej już był powołany komitet ekonomiczny, dlatego iż uważamy, że programy i projekty społeczne, które realizuje rząd, nie tylko te w tej kadencji, bo one już zostały wdrożone w życie większości, a do końca kadencji zakończymy to wszystko, co było zaplanowane" - powiedziała.

Dodała, że przygotowywane są również nowe projekty i plany na kolejne lata. Poinformowała, że komitet zajmował się projektami i programami dla młodzieży i dla rodzin. "W tej chwili przygotowywane są również projekty ustaw dotyczące emerytur dla mam, co zostało zapowiedziane przeze mnie na konwencji w Warszawie" - powiedziała. Dodała, że również opracowywane są projekty dotyczące premii za szybsze urodzenie drugiego dziecka.

Według niej projekty te mają po wakacjach trafić pod obrady Sejmu. "Mam nadzieję, do końca roku (zostaną) uchwalone dlatego, żeby chcemy, żeby te ustawy obowiązywały od przyszłego, 2019 r." - zaznaczyła wicepremier.

W połowie kwietnia Beata Szydło przedstawiła rozwiązania z zakresu polityki prorodzinnej przygotowane w ramach kierowanego przez nią Komitetu Społecznego Rady Ministrów. Jak mówiła, projekty Komitetu zaadresowane są m.in. do matek. "Nazwijmy je sobie dzisiaj +mama plus+" - zaproponowała. Propozycje te - dodała Szydło - obejmują m.in. zabezpieczenie emerytalne matek, które wychowały co najmniej czworo dzieci oraz premie za "szybkie urodzenie drugiego dziecka".

Źródło: PAP