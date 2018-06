data dodania: 07.06.2018

Nowe Prawo zamówień publicznych - konsultacje

Opublikowany został efekt prac zespołu przedstawicieli Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Jest to na razie koncepcja nowego Prawa zamówień publicznych. Teraz założenia nowych przepisów mają trafić do konsultacji publicznych.

Koncepcja nowego Prawa zamówień publicznych >>

Dokument ten został opracowany przy uwzględnieniu konsultacji z różnymi środowiskami zainteresowanymi sferą zamówień publicznych zapoczątkowanych debatami Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z 2016 r. i 2017 r. Opracowanie przewiduje szereg nowych rozwiązań i usprawnień w sferze zamówień publicznych, które zostaną poddane procesowi szeroko zakrojonych konsultacji i dyskusji.

W ramach procesu konsultacji przewiduje się przede wszystkim zorganizowanie otwartych spotkań z uczestnikami rynku zamówień publicznych w poszczególnych regionach kraju. Konferencje, w których wezmą udział przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, umożliwią wymianę poglądów i opinii oraz uzyskanie wyjaśnień i odpowiedzi na pytania dotyczące koncepcji nowych uregulowań prawnych w gronie osób i środowisk zaangażowanych w funkcjonowanie systemu zamówień publicznych.

Pierwsza konferencja zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii odbędzie się w Warszawie 11 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 (przewidywany czas trwania: ok. 3 godzin). Zgłoszenia udziału przyjmowane jest za pomocą formularza. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie wiadomość mailowa zawierająca szczegółowe informacje organizacyjne.

Kolejne konferencje zaplanowane na czerwiec br. będą miały miejsce w Olsztynie we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim i w Lublinie we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. Ostatnie spotkania konsultacyjne odbędą się w lipcu.

Niezależnie od powyższego w ramach procesu konsultacji na stronie internetowej Urzędu zostanie wkrótce udostępniona interaktywna ankieta, zawierająca najistotniejsze problemowe zagadnienia, dotyczące Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych.

UZP zachęca do skorzystania z możliwości aktywnego udziału w procesie przygotowywania nowych systemowych rozwiązań dotyczących zamówień publicznych poprzez udział w konsultacjach oraz zgłaszanie uwag.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – Konsultacje dotyczące Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych

KONCEPCJA nowego Prawa zamówień publicznych

Źródło: Urząd Zamówień Publicznych