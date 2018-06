data dodania: 07.06.2018

Możliwa obniżka VAT?

Pracujemy nad koncepcją, która by tę obietnicę wypełniała - powiedział szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin pytany o możliwość obniżenia VAT do 22 proc.

"Będziemy chcieli się z tej obietnicy wywiązać przed najbliższymi wyborami parlamentarnymi" - zadeklarował.

Dodał, że trwają prace "nad koncepcją, która by tę obietnicę wypełniała".

"Na pewno ta sprawa nie zniknęła z naszego pola widzenia" - zaznaczył. "Jest naszą ambicją wszystkie obietnice wypełnić w ciągu czteroletniej kadencji" - powiedział minister.

Zapytany, co należy uporządkować w obecnych stawkach VAT, Sasin ocenił, że jest "pewien bałagan". "Często na bardzo podobne usługi czy bardzo podobne produkty są bardzo różne stawki VAT" - powiedział. Jego zdaniem ten system jest "nieprzejrzysty" i skłaniający do "kombinowania".

"Pewnie trzeba byłoby przemyśleć cały ten system VAT-owski i wtedy być może dałoby się tę najwyższą stawkę obniżyć" - powiedział Sasin.

Ministerstwo Finansów przypomina na swoich stronach, że podwyższone stawki podatku od towarów i usług obowiązują od 1 stycznia 2011 roku. Podwyższenie stawki podstawowej (z 22 proc. do 23 proc.) oraz stawki obniżonej (z 7 proc. do 8 proc.) miało w założeniu być przejściowe. Zakładano początkowo, że te podwyższone stawki będą obowiązywać nie dłużej niż do końca 2013 roku - do czasu ustabilizowania finansów publicznych.

Źródło: PAP