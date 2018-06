data dodania: 07.06.2018

Jak będą oddłużane gospodarstwa rolne

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne wraz z uchwałą w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej trzech programów pomocy na restrukturyzację zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne – dokumenty przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Projekt ustawy przewiduje nowe formy pomocy dla zadłużonych gospodarstw rolnych.

Zadłużenie części gospodarstw rolnych, wynikające z powtarzających się szkód powstałych wskutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych czy kryzysów na rynkach rolnych, uniemożliwia wielu rolnikom dalsze prowadzenie produkcji rolnej.

Z informacji banków kredytujących rolnictwo wynika, że problem z obsługą kredytów ma prawie 2 tys. producentów rolnych.

Zaproponowane wsparcie zostanie skierowane do producentów rolnych prowadzących działalność rolniczą przez co najmniej trzy lata przed dniem utraty zdolności do obsługi zadłużenia.

Przewidziano cztery formy pomocy:

udzielanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłat do oprocentowania bankowych kredytów restrukturyzacyjnych w celu restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej;

udzielanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pożyczek na spłatę zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej;

udzielanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa gwarancji spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych;

przejęcie zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Restrukturyzacji podlegać będą długi o charakterze pieniężnym, które powstały w związku z prowadzeniem działalności rolniczej obejmujące kapitał, odsetki i inne opłaty związane z obsługą zadłużenia.

Zaproponowano, aby nowe przepisy weszły w życie po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Jednocześnie minister rolnictwa i rozwoju wsi dokona notyfikacji w Komisji Europejskiej projektów trzech programów pomocy, tj.: pożyczek i preferencyjnych kredytów na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej oraz gwarancji spłaty tych kredytów.

Dopłaty do kredytu restrukturyzacyjnego oraz pożyczki Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Źródło: Kancelaria Premiera