data dodania: 01.06.2018

Elektroniczna Platforma Katalogów Produktów eKatalogi

Platforma eKatalogi daje Zamawiającym szybki dostęp do wielu ofert, Wykonawcom natomiast umożliwia zdobycie nowych klientów wśród administracji publicznej. Korzystanie z narzędzia pozwala na rozwój działalności gospodarczej poprzez prezentowanie swojej oferty potencjalnym kontrahentom.

Aktualnie zarejestrowanych jest prawie 400 zamawiających, w tym np. ministerstwa, szpitale i przychodnie, ośrodki pomocy społecznej, jednostki policji i straży pożarnej, administracji rządowej i samorządowej.

Platforma jest narzędziem w pełni bezpłatnym – ani Zamawiający ani Wykonawcy nie ponoszą żadnych kosztów za zrealizowane na Platformie eKatalogi transakcje.

Urząd Zamówień Publicznych zachęca do skorzystania z wersji demonstracyjnej i szkoleniowej eKatalogów. Na stronie demo.ekatalogi.uzp.gov.pl przejść można całą procedurę kupna bądź sprzedaży bez żadnych zobowiązań – po to, by zapoznać się w pełni z możliwościami, jakie daje to narzędzie.

Urząd Zamówień Publicznych przygotował filmy instruktażowe – zarówno dla Zamawiających, czyli jednostek administracji publicznej, kupujących na Platformie, jak i dla Wykonawców – czyli dla tych, którzy chcą poszerzyć krąg odbiorców swoich produktów i usług. Są one dostępne na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/projekty/projekt-ekatalogi.

Strona internetowa: www.ekatalogi.uzp.gov.pl.

Źródło: Urząd Zamówień Publicznych