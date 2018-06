data dodania: 01.06.2018

Jak prowadzić dokumentację pracowniczą od 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy będą mogli prowadzić dokumentację pracowniczą w postaci papierowej lub elektronicznej. Będą też mogli zmieniać jej postać - z papierowej na elektroniczną i odwrotnie. O zmianie pracodawca będzie zobowiązany poinformować pracowników i wydać im poprzednią wersję dokumentacji - jeśli wyrażą taką chęć.

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników (dokumentacji pracowniczej). Obecnie dokumentacja pracownicza powinna być prowadzona w formie papierowej, a za jej brak grozi grzywna od 1 tys. do 30 tys. zł. Jednak od 1 stycznia 2019 r. ulegnie to zmianie. Tego dnia wejdą w życie przepisy umożliwiające pracodawcy prowadzenie dokumentacji pracowniczej w postaci:

papierowej lub

elektronicznej.

Należy podkreślić, że dokumentacja prowadzona w postaci elektronicznej będzie równoważna z dokumentacją pracowniczą w postaci papierowej.

O tym, w jakiej postaci prowadzić dokumentację pracowniczą, będzie decydował pracodawca.

Nowelizacji przepisów Kodeksu pracy w zakresie postaci dokumentacji pracowniczej dokonała ustawa z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.