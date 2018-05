data dodania: 17.05.2018

Gdzie znaleźć objaśnienia prawne

Obowiązujące od 30 kwietnia 2018 r. Prawo przedsiębiorców zobowiązało organy administracji do wydawania napisanych prostym językiem objaśnień prawnych. Są to pewnego rodzaju opinie prawne wydawane przez urząd.

Cel wprowadzenia objaśnień prawnych

Objaśnienia prawne mają w sposób praktyczny wyjaśniać daną regulację prawną i będą wydawane z urzędu lub na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (art. 33 ust. 1 Prawa przedsiębiorców). Zbliżone do nich są wprowadzone wcześniej objaśnienia podatkowe, które od początku 2017 r. wydaje Minister Finansów na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej (zob. art. 14a § 1 O.p.). Co ważne, ustawodawca nakazuje urzędnikom w objaśnieniach prawnych uwzględniać w szczególności orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Objaśnienia prawne wydawać mogą:

ministrowie oraz

organy, które na podstawie odrębnych przepisów są upoważnione do opracowywania i przedkładania Radzie Ministrów projektów aktów prawnych (np. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych i Prezes Wyższego Urzędu Górniczego).

Warto podkreślić, że przedsiębiorcy nie mogą bezpośrednio wnioskować o wydanie objaśnień prawnych, tak jak ma to miejsce w przypadku np. interpretacji podatkowych. Pozostaje jedynie apelowanie do urzędników, by wyjaśnili „nieczytelne” przepisy. Warto także tu rozważyć, wystąpienie do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Może on bowiem wnioskować np. do ministrów o wydanie objaśnień najbardziej skomplikowanych przepisów.

Znaczenie wprowadzenia objaśnień prawnych zależy od tego, czy będą one powszechnie dostępne i będą napisane prostym językiem. W takim wypadku okażą się one pomocne przedsiębiorcom. Niestety doświadczenie uczy, że stopień skomplikowania prawa i urzędniczego języka często prowadzi do tego, że wydane objaśnienia wymagają dalszej interpretacji i nie rozwiewają wątpliwości w interpretacji przepisów. Pomimo tego, każda inicjatywa, która może pomóc w zrozumieniu skomplikowanych przepisów prawnych, jest korzystna.

Gdzie przedsiębiorcy znajdą objaśnienia prawne

Objaśnienia prawne mają być zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie właściwego urzędu, pod nazwą „objaśnienia prawne”, wraz z oznaczeniem daty ich zamieszczenia.

Tym samym przedsiębiorcy powinni szukać objaśnień prawnych np.:

z zakresu zamówień publicznych na stronie BIP prowadzonego przez Urząd Zamówień Publicznych ( https://uzp.bip.gov.pl/ ),

z zakresu prawa pracy na stronie BIP prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Polityki Społecznej ( https://www.mpips.gov.pl/bip ).

Oprac. Sławomir Biliński