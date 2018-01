data dodania: 19.01.2018

Wypłata pensji tylko na konto?

Od 1 stycznia 2019 r. zmienią się zasady wypłaty wynagrodzenia. Preferowaną formą będzie bezgotówkowa wypłata wynagrodzenia. Wypłata wynagrodzenia w formie gotówkowej będzie możliwa na wniosek pracownika.

Obecnie obowiązujący przepis art. 86 § 3 K.p. przewiduje, jako podstawową zasadę, wypłatę wynagrodzenia do rąk pracownika. Inny sposób wypłaty wynagrodzenia jest dopuszczalny, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie.

Nowe brzmienie art. 86 § 3 K.p. spowoduje, że forma bezgotówkowa wypłaty wynagrodzenia będzie stopniowo stawała się formą wiodącą przy zachowaniu możliwości wypłaty do rąk pracownika. Zmiana dostosuje przepisy do zmieniających się preferencji pracowników, coraz powszechniej wybierających bezgotówkową formę wypłaty wynagrodzenia. Z danych Banku Światowego wynika, że w 2014 r. 77,8% pracowników w Polsce otrzymywało wynagrodzenia na rachunki płatnicze.

Nowelizacja Kodeksu pracy ma również na celu ograniczenie szarej strefy. Płatności gotówkowe, w przeciwieństwie do elektronicznych, nie pozostawiają śladu, umożliwiając ukrycie przekazania środków. Tym samym wprowadzenie regulacji zmniejszającej rolę gotówki w gospodarce na rzecz płatności elektronicznych może przyczynić się do ograniczenia szarej strefy w gospodarce.

Wypłata wynagrodzenia na rachunek płatniczy wymaga również dokonania zmiany w zakresie udostępnianych pracodawcy danych osobowych – art. 221 K.p. Zmiana umożliwi pracodawcy żądanie podania rachunku płatniczego, na który będzie dokonywał wypłaty wynagrodzenia. Jeżeli pracownik będzie chciał otrzymywać wynagrodzenie w gotówce do rąk własnych, będzie zobowiązany do złożenia stosownego wniosku. Wniosek będzie mógł zostać złożony także w postaci elektronicznej bez konieczności opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Oprac. Ewa Martyna