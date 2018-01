data dodania: 12.01.2018

Drogi o znaczeniu obronnym

Prezydent podpisał ustawę o drogach publicznych, która zakłada zaliczenie wszystkich kategorii dróg publicznych lub ich odcinków do tras o znaczeniu obronnym.

Dzięki nowelizacji remonty dróg gminnych i samorządowych o znaczeniu dla obronności będą mogły być finansowane przez resort obrony.

Celem zmian jest włączenie dróg gminnych, dróg powiatowych do systemu dróg obronnych, aby usprawnić procesy inwestycyjne na tych drogach, które to zadania wykonywane są w ramach przygotowań obronnych państwa.

Jak poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta RP, wprowadzane zmiany umożliwią wykorzystanie na potrzeby obrony państwa wszystkich kategorii dróg publicznych lub ich odcinków niezbędnych do zabezpieczenia potrzeb transportowych Sił Zbrojnych RP i NATO. "Ponadto, pozwolą na określenie zakresu rzeczowo-finansowego potrzeb dotyczących prowadzenia inwestycji na drogach o znaczeniu obronnym oraz na zapewnienie stabilnego finansowania z budżetu państwa realizacji tych zadań z zakresu obronności" - czytamy w komunikacie.

Według szacunków resortu infrastruktury rocznie, dzięki nowelizacji ustawy, przebudowywanych będzie około 5 km dróg, a koszt tej przebudowy wyniesie około 17,5 mln zł.

Pozwoli też finansować z budżetu MON drogi niezbędne do zapewnienia dojazdów do portów lotniczych, portów morskich, przepraw, poligonów, składów materiałowych i obiektów specjalnych.

"Wykaz dróg o znaczeniu obronnym lub ich odcinków określi, w drodze zarządzenia, minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej. Do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad należeć będzie przygotowanie dróg krajowych, których jest zarządcą, na potrzeby obrony państwa oraz nadzór nad przygotowaniem w tym zakresie innych dróg publicznych, zgodnie z zaleceniami ministra właściwego do spraw transportu" - podała Kancelaria Prezydenta RP.

Zaznaczono, że "zadania na drogach o znaczeniu obronnym wykonywane w ramach przygotowań obronnych państwa ujętych w programach obronnych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej będą finansowane z budżetu państwa w ramach wydatków obronnych".

Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia.

Źródło: PAP