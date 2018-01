data dodania: 05.01.2018

KAS może zablokować rachunek

Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie mógł wydać postanowienie o blokadzie rachunku podatnika. Blokada będzie mogła trwać 72 godziny, ale będzie mogła zostać wydłużona do 3 miesięcy.

Rachunek będzie można zablokować podmiotowi kwalifikowanemu. Ustawa zalicza do podmiotów kwalifikowanych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz zarobkową, które nie są przedsiębiorcami, i osoby prawne. Są to zasadniczo podatnicy VAT.

Definicja

Podmiot kwalifikowany - to:

osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

osoba fizyczna prowadząca działalność zarobkową na własny rachunek, która nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy, o której mowa w lit. a),

osoba prawna.

Szef KAS będzie blokował rachunki, gdy z dokonanej analizy ryzyka będzie wynikać, że podmiot kwalifikowany może wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego, a blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest konieczna, aby temu przeciwdziałać.

Blokadzie nie będą podlegać rachunki prowadzone przez NBP.

Analiza będzie dokonywana przede wszystkim na podstawie danych, które będą przekazywały codziennie banki i kasy spółdzielcze. Będzie się to odbywać w następujący sposób:

1. Banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe będą przekazywać izbie rozliczeniowej:

informacje o rachunkach podatników:

- otwieranych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe - niezwłocznie, nie później jednak niż do godziny 12.00 dnia następującego po dniu otwarcia rachunku,

- prowadzonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe - niezwłocznie, nie później jednak niż do godziny 12.00 dnia następującego po dniu uzyskania, zmiany lub uzupełnienia tych informacji;

dzienne zestawienia transakcji dotyczących rachunków podatników - niezwłocznie, nie później jednak niż do godziny 15.00 dnia następującego po dniu dokonania transakcji;

informacje o rachunkach oszczędnościowych i rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych prowadzonych dla osób fizycznych przez banki oraz informacje o rachunkach członków spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, niebędących rachunkami podmiotów kwalifikowanych, niezwłocznie, nie później jednak niż do godziny 12.00 dnia następującego po dniu otwarcia rachunku.

2. Na podstawie uzyskanych z banku informacji izba rozliczeniowa będzie przekazywała Szefowi KAS dzienne zestawienia i ustalała wskaźnik ryzyka, automatycznie w STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej), nie rzadziej niż raz dziennie dotyczący konkretnych podatników.

3. Szef KAS będzie dokonywał analizy ryzyka na podstawie wskaźnika ryzyka ustalonego przez izbę rozliczeniową.

4. Gdy z dokonanej analizy ryzyka będzie wynikać, że podatnik może wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego, Szef KAS będzie mógł wydać postanowienie o blokadzie jego rachunku bankowego.

Źródło: PAP