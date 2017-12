data dodania: 26.12.2017

TRZYNASTKI 2017/2018

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka) przysługuje pracownikom jednostek sfery budżetowej za efektywnie przepracowany rok u danego pracodawcy. Pracownik, który nie przepracował całego roku, nabywa prawo do trzynastki w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu, jeżeli ten okres wynosi co najmniej 6 miesięcy. Trzynastka powinna zostać naliczona do końca roku, za który przysługuje, a wypłacona najpóźniej do końca marca roku następnego.

Ustalenie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego nieodmiennie wywołuje wątpliwości ze względu na różnorodność warunków, od spełnienia których przysługuje (bądź nie) prawo do trzynastki. Do najczęstszych problemów związanych z naliczaniem trzynastek należą niewątpliwie kwestie:



prawidłowego ustalenia okresu pracy uprawniającego do otrzymania proporcjonalnego wynagrodzenia rocznego,

składników wynagrodzenia pracownika, które należy uwzględnić przy obliczaniu trzynastki,

zaliczenia okresów wykorzystywanych przez pracownika na różnego rodzaju urlopy oraz dni wolne, a także okresów przebywania na zwolnieniach od pracy,



Temat na czasie "TRZYNASTKI 2017/2018" to zbiór aktualnych opracowań i odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące zarówno naliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jak również jego wypłaty i rozliczenia.



