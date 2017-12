data dodania: 08.12.2017

Minimalna emerytura dla rencistów bez okresów składkowych

Zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - które uchwalił Sejm - przewidują, że jeżeli w wyniku waloryzacji emerytura przyznana osobom pobierającym rentę, które nie miały okresu składkowego i nieskładkowego wymaganego do ustalenia tej emerytury w wysokości najniższej emerytury, jest niższa od obowiązujących od terminu waloryzacji nowych kwot najniższych rent z tytułu niezdolności do pracy - emeryturę tę podwyższa się.

Podwyższenie następuje odpowiednio do kwoty:

1000 zł - dla osób pobierających rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

750 zł - dla osób pobierających rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Dotyczy to osób, które nie mają odpowiedniego stażu pracy, wynoszącego 20 lat (przed 1 października 2017 r. – 22 lata) dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Emerytury te były dotąd objęte jedynie gwarancją wysokości dotychczas pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy. Nowa wysokość emerytury zostanie ustalona z urzędu w najbliższym terminie waloryzacji, tj. 1 marca 2018 r., z wyrównaniem od 1 marca 2017 r.

Ponadto osoba, która osiągnęła wiek emerytalny, lub której ustalono prawo do emerytury, nie będzie miała prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy (wyjątkiem są renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego).

Oprac. Anna Seroczyńska