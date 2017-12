data dodania: 08.12.2017

Nowe wzory formularzy PIT

Minister Rozwoju i Finansów określił nowe wzory zeznań w podatku dochodowym od osób fizycznych. Mają one zastosowanie do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2017 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń.

Nowe są wzory zeznania PIT-28 i informacji PIT-28/A Zmiany mają charakter dostosowawczy i porządkowy. W obu formularzach zrezygnowano z przypisu dotyczącego 2% stawki ryczałtu. Przypis ten utracił aktualność, ponieważ dotyczył zeznań składanych za 2015 r.

Ponadto w formularzu PIT-28 m.in. usunięto część R "ADNOTACJE URZĘDU" i uaktualniono publikator tekstu jednolitego ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Ponadto, Minister Rozwoju i Finansów zmodyfikował wzory zeznań: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami do tych zeznań (informacji PIT/B, PIT/BR, PIT/D, PIT/DS, PIT/M, PIT/O, PIT/Z, PIT/ZG). W porównaniu z dotychczas obowiązującymi formularzami nowe wzory zeznań m.in. zostały dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów odnoszących się do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od 1 stycznia 2017 r. i uwzględniają nowe publikatory przepisów.

Ponadto w PIT-36 i PIT-37 wprowadzono informację o braku konieczności podawania danych adresowych małżonka (w przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków), jeżeli adres zamieszkania małżonka jest taki sam jak podatnika.

Zmiany wprowadzono rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 23 listopada 2017 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – Dz.U. z 30 listopada 2017 r. poz. 2219

Oprac. Anna Seroczyńska