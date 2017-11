data dodania: 21.11.2017

W 2018 r. nowy wzór paszportu

Nowy polski paszport będzie upamiętniał 100 lecie niepodległości Polski - poinformował w poniedziałek szef MSWiA. Prezes PWPW Jakub Skiba podkreślił, że będzie jednym z najlepiej zabezpieczonych dokumentów.

W 2018 roku ma pojawić się nowy wzór paszportu z szatą graficzną upamiętniającą 100-lecie Niepodległości Państwa Polskiego po 123 latach zaborów. W 2018 r. ważność straci 1,3 mln paszportów. Nie będzie obowiązku wymiany obecnych paszportów na nowe.

"Wzory paszportu zmieniają się co około 10 lat, obecnie obowiązujący został przyjęty w 2006 roku, a więc najwyższy czas, aby przedstawić nowy wzór" - powiedział Błaszczak na konferencji prasowej w siedzibie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.

Prezes PWPW Jakub Skiba podkreślił, że paszport będzie bardzo dobrze zabezpieczony, przy użyciu najnowszych technologii. "Będzie to jeden z najlepiej chronionych dokumentów" - dodał.

Książeczka paszportowa posiada 19 stron do zaprojektowania. Zespół ekspertów stworzył listę 26 motywów graficznych - 13 motywów, które zostaną umieszczone na stronach wizowych dokumentu paszportowego i 13 propozycji, na które można było głosować. Sześć z tych ostatnich trafi do nowych paszportów. Są to: Mogiła Mogił - Kopiec Czynu Niepodległościowego, Gabriel Narutowicz, orzełek legionowy, mauzoleum Matka i Serce Syna, Eugeniusz Kwiatkowski oraz obraz Jacka Malczewskiego "Polonia".

Grafiki wybrane do książeczki paszportowej przez ekspertów to motyw lwowski - Antoś Petrykiewicz, a ponadto Bitwa Warszawska, godło II RP, Grób Nieznanego Żołnierza, Ignacy Paderewski, Józef Piłsudski, Odznaka Korpusu Ochrony Pogranicza, odznaka pamiątkowa wojsk wielkopolskich, order Virtuti Militari, powstania śląskie, Roman Dmowski, Wincenty Witos i Roman Korfanty.

Źródło: PAP