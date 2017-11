data dodania: 21.11.2017

Zmiany w uwierzytelnianiu e-zwolnień

Od 1 grudnia 2017 r. zaczną obowiązywać zmiany ustawy zasiłkowej, które wynikają z konieczności dostosowania brzmienia ustawy do przepisów unijnych w zakresie transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Na skutek dostosowania obecnych regulacji do przepisów unijnych niezbędna była zmiana pojęcia „bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu” na „kwalifikowany podpis elektroniczny”. Po zmianie elektroniczne zwolnienie lekarskie będzie mogło być podpisane, w formie pisemnej lub za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, przekazanego na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS.

Od 7 października 2016 r. obowiązuje ustawa regulująca identyfikację elektroniczną oraz usługi zaufania publicznego w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Spowodowała ona m.in. zmiany w zakresie składania oświadczenia dotyczącego przynależności do OFE oraz potwierdzenia niezdolności do pracy przez lekarza wystawiającego zwolnienie lekarskie w wersji elektronicznej.

Od 1 grudnia br. ZUS będzie upoważniał do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera (art. 54 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Takie upoważnienie będzie mogło być złożone, jeśli wymienione osoby przekażą do ZUS oświadczenia, w których zobowiążą się do przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ustawy zasiłkowej i przepisów o ochronie danych osobowych.

Lekarz dentysta, felczer lub starszy felczer mogą złożyć to oświadczenie w formie:

● pisemnej,

● dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, przekazanego na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS.

Od 1 grudnia br. zaświadczenie lekarskie będzie wystawiane zgodnie ze wzorem ustalonym przez ZUS, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez ZUS:

w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo

z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez ZUS.

W sytuacji gdy wystawienie e-zwolnienia nie będzie możliwe, np. w przypadku braku dostępu do Internetu lub braku możliwości podpisania zaświadczenia lekarskiego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS, lekarz będzie musiał, tak jak dotychczas, przekazać ubezpieczonemu zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego.

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń