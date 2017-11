data dodania: 08.11.2017

MF: nie będzie deklaracji podatkowych VAT

Ministerstwo Finansów jest zdecydowane zlikwidować "w niedalekiej przyszłości" odrębne deklaracje podatkowe VAT – zapowiedział dyrektor departamentu podatku od towarów i usług w Ministerstwie Finansów Wojciech Śliż.

Śliż poinformował, że resort finansów planuje odejście od deklaracji VAT i zastąpienie ich składania w formie odrębnego dokumentu zmodyfikowanym Jednolitym Plikiem Kontrolnym.

"Nie będzie odrębnych deklaracji VAT, będą one częścią informacji przesyłanych w formie JPK. Chcemy, aby zmiana ta nastąpiła w niedalekiej przyszłości" - poinformował. Wyjaśnił, że będzie ona pochodną wprowadzenia powszechnego JPK, który od 1 stycznia 2018 r. obejmie także najmniejsze firmy.

"Od 1 stycznia przyszłego roku wchodzi obowiązek prowadzenia i wysyłania elektronicznej ewidencji VAT przez wszystkich podatników oraz składania deklaracji VAT w formie elektronicznej (...). Jest logiczne, aby te dwa obowiązki zastąpić jednym. To będzie naturalna konsekwencja wprowadzanych przez nas zmian" – dodał dyrektor departamentu VAT w MF.

Poinformował, że w związku z tymi planami będzie potrzebna nowelizacja ustawy o VAT. Ministerstwo Finansów już nad nią pracuje. „Na pewno zrobimy to w taki sposób, aby dać trochę więcej czasu firmom na dostosowanie się do zmiany. Myślę, że potrzebny jest co najmniej sześciomiesięczny okres vacatio legis, więc prace legislacyjne powinny ruszyć wiosną przyszłego roku" – ocenił Śliż.

Jego zdaniem wprowadzenie zmiany wcześniej byłoby zbyt dużą ingerencją w przyzwyczajenia przedsiębiorców, dlatego należy z nią jeszcze poczekać.

Źródło: PAP