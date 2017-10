data dodania: 09.10.2017

Kwota najniższego świadczenia emerytur przyznanych z urzędu

Sejm uchwalił ustawę zmieniającą zasady obejmowania emerytur i rent gwarancją wypłaty kwoty najniższego świadczenia.

Obecnie w przypadku emerytur przyznanych z urzędu zamiast rent z tytułu niezdolności do pracy osób, które nie posiadają stażu pracy wynoszącego 20/22 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, obowiązuje jedynie gwarancja wysokości dotychczas pobieranej renty. Oznacza to, że emerytura ta nie może być niższa od pobieranej dotychczas renty z tytułu niezdolności do pracy, jednak nie jest objęta gwarancją wysokości kwot najniższych świadczeń.

Po wejściu w życie ustawy również te emerytury będą objęte gwarancją kwoty najniższego świadczenia, odpowiednio w wysokości równej kwocie 1000 zł (odpowiadającej wysokości najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) albo 750 zł (odpowiadającej wysokości najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy), w zależności od tego, czy zamianie na emeryturę podlegała renta z tytułu całkowitej czy z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Wysokość emerytury zostanie ustalona z urzędu w najbliższym terminie waloryzacji, z wyrównaniem od 1 marca 2017 r.

Ponadto na mocy przepisów przejściowych do spraw o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy będą stosowane dotychczasowe przepisy. Oznacza to, że w stosunku do osób, które miały prawo do emerytury, a zgłosiły wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy, przed wejściem w życie proponowanej regulacji, zostaną zachowane obecnie obowiązujące zasady. Jeśli takiej osobie zostanie ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, będzie ona miała prawo wyboru korzystniejszego świadczenia.

Ustawa z 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (status dokumentu druk nr 1788, przekazana do Senatu) wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

