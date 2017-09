data dodania: 26.09.2017

Czas na audyt energetyczny tylko do 30 września 2017 r.

Do 30 września 2017 r. polskie firmy spełniające określone kryteria muszą przeprowadzić tzw. audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Jeśli tego nie uczynią, to kara pieniężna nawet dla najmniejszych firm objętych obowiązkiem przeprowadzenia audytu może sięgać ponad 10,5 mln zł.

Konieczność przeprowadzenia audytu energetycznego wynika z ustawy z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Obowiązek ten dotyczy firm, które zatrudniają co najmniej 250 pracowników, a ich roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wynosi co najmniej 50 milionów euro (ok. 213,5 mln zł) lub suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z ostatnich dwóch lat wynosi co najmniej 43 miliony euro (ok. 183,6 mln zł).

Audytu nie muszą przeprowadzać firmy, które posiadają:

1) system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania lub

2) system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE

– jeżeli w ramach tych systemów przeprowadziły audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

Audyt należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc.

Audyt powinien zawierać szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo.

Ponadto audyt energetyczny przedsiębiorstwa powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

Po przeprowadzeniu audytu przedsiębiorca ma 30 dni na zawiadomienie o tym fakcie Prezesa URE; do zawiadomienia należy dołączyć informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających z przeprowadzonego audytu.

Kara za nieprzeprowadzenie audytu może wynieść do 5 proc. obrotu firmy, co w przypadku nawet najmniejszych przedsiębiorstw objętych tym obowiązkiem może skończyć się kwotą ponad 10.5 mln zł.

Źródło: INFORLEX.PL