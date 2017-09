data dodania: 26.09.2017

Podzielona płatność w VAT tylko dla podatników VAT

W dyskusji, w ramach RDS nad rządowym projektem ustawy o podatku od towarów i usług, w którym projektuje się wprowadzenie tzw. podzielonej płatności w VAT - ZRP, podobnie jak inni partnerzy pozytywnie ocenia propozycję wprowadzenia podzielonej płatności w podatku VAT (split payment). W ocenie ZRP należy poprzeć dążenia rządu do ograniczenia skali oszustw podatkowych i szarej strefy.

Według Związku, jednak nie ma potrzeby otwierania i obsługi dodatkowych rachunków bankowych dla wszystkich posiadaczy rachunków rozliczeniowych. Proponujemy zatem doprecyzowanie projektowanego przepisu Prawa bankowego w tym kierunku, aby obowiązek banków do otwierania rachunków VAT ograniczyć wyłącznie do posiadaczy rachunków rozliczeniowych, będących podatnikami VAT (albo na żądanie nabywcy), a nie zobowiązywać banki do prowadzenia dodatkowych rachunków VAT dla wszystkich posiadaczy rachunków rozliczeniowych.

W opinii ZRP, nie ma potrzeby prowadzenia odrębnych rachunków VAT dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym będących przedsiębiorcami, jeśli nie są podatnikami VAT.

Źródło: Związek Rzemiosła Polskiego