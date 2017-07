data dodania: 13.07.2017

Nie będzie zmian w nadzorze nad samorządami?

Prezydent zawetował nowelizację ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych. Przyczyną są niekorzystne, zdaniem prezydenta, przepisy gromadzące uprawnienia do wyboru władz izby w rękach administracji centralnej. Godziło by to w niezależność RIO.

Nowelizacja budziła obawy samorządów. Przyznawała bowiem izbom szersze uprawnienia nadzorcze. Inspektorzy mieli badać nie tylko legalność wydatków, ale także rzetelność i gospodarność finansami samorządów.

Ponadto premier miałby mieć prawo zawieszenia organów jednostek samorządu terytorialnego i wprowadzenia zarządu komisarycznego na okres 2 lat w razie „nierokującego szybkiej poprawy i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu przez nie zadań publicznych”.

Jednocześnie ustawa ta zmienia zasady wyboru prezesa. Zgodnie z nowymi przepisami prezesa izby miałby powoływać premier na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji. Obecnie prezesa wyłania w konkursie kolegium izby (spośród członków kolegium, ale nie tylko).

Zgodnie z przepisami, ustawa wróci teraz do Sejmu. Posłowie mogą odrzucić weto prezydenta większością 3/5 przy udziale przynajmniej połowy ustawowej liczby posłów.