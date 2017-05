data dodania: 30.05.2017

Procedura wykonania budżetu JST

Wykonanie budżetu to proces, który odbywa się po jego uchwaleniu, przez cały rok budżetowy, od 1 stycznia do 31 grudnia. Działania właściwych organów jednostki samorządu terytorialnego zamknięte pomiędzy tymi datami to właśnie etap wykonania budżetu. Kompetencja do wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (dalej: JST) przysługuje zarządowi, czyli organowi wykonawczemu jednostki - art. 247 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wykonanie budżetu oznacza realizację ustalonych w uchwale budżetowej kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

Procedura wykonania budżetu podporządkowana jest terminom określonym w ustawie o finansach publicznych. Terminy te mają charakter instrukcyjny, ale ich dotrzymanie przez JST ma gwarantować zachowanie prawidłowego trybu wydatkowania środków publicznych i dyscypliny finansowej na etapie wykonania budżetu JST.

W terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej (czyli odpowiednio przed zakończeniem wcześniejszego roku budżetowego) lub maksymalnie do 31 stycznia zarząd JST podejmuje działania umożliwiające jednostkom podrzędnym urealnienie przygotowanych wcześniej projektów planów finansowych. Odbywa się to poprzez przekazanie podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz o wysokości dotacji i wpłat do budżetu.

Zarząd opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w roku budżetowym oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Następstwem przekazania tych informacji jest także obowiązek dostosowania przez jednostki organizacyjne JST projektów planów do zapisów i kwot przewidzianych w uchwale budżetowej.

Na tym etapie pojawia się pojęcie planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego.

