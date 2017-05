data dodania: 30.05.2017

Zwrot nadpłaconego VAT w 25 dni

Na najbliższym posiedzeniu Sejm zajmie się projektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Celem nowelizacji jest zmiana terminu, z 60 dni na 25 dni, zwrotu różnicy podatku od towarów i usług oraz określenia formy, w jakiej następować będzie wykreślenie podatnika VAT z rejestru podatników.

Dla zachowania neutralnego charakteru VAT dla przedsiębiorców niezbędne jest możliwie najszybsze otrzymanie zwrotu nadpłaconego podatku od organów administracji skarbowej. Obecny stan prawny nie zapewnia sprawnego zwrotu podatku. Podstawowy termin zwrotu VAT wynosi 60 dni, a urzędy skarbowe często wydłużają ten termin, nawet bez wszczynania formalnych procedur kontroli. Na zatrzymanie zwrotu VAT mogą mieć też wpływ organy ścigania. Zwłaszcza w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, przetrzymywanie zwrotów VAT stanowi znaczne zagrożenie dla płynności firmy.

Proponowana nowelizacja ma na celu przyspieszenie zwrotów VAT poprzez skrócenie terminu, w jakim organy administracji skarbowej zwracają nadpłacony podatek z 60 do 25 dni (tyle obecnie wynosi termin na zwrot VAT w trybie przyspieszonym), oraz wyszczególnienie czynności i procedur, których wszczęcie przez administrację skarbową stanowi podstawę do wydłużenia tego okresu. Ustawa likwiduje instytucję wcześniejszego zwrotu VAT. Ponadto ustawa uniemożliwia policji, prokuraturze, CBA oraz ABW żądanie wstrzymania zwrotu VAT. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika (dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego). Jeśli jednak zwrot jest zasadny, to podatnikowi należą się odsetki za ten okres.

Dodatkowo, projekt nowelizacji ogranicza możliwość administracyjnego wykreślenia podatnika z rejestru VAT w związku z prowadzeniem transakcji z podmiotami dokonującymi nierzetelnych rozliczeń podatku w celu uzyskania korzyści majątkowej, wyłącznie do sytuacji, w których podatnik miał wiedzę o tych oszustwach (obecnie wystarczy, że administracja skarbowa uzna, że podatnik miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że takie oszustwa mają miejsce).

Oprac. Alicja Fal