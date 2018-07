data dodania: 24.07.2018

Zmiany w planach finansowych JST

Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły same decydować o poziomie szczegółowości planów finansowych w zakresie wydatków swoich jednostek budżetowych - stanowi zmienione rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Rozporządzenie ukazało się już w Dzienniku Ustaw, wejdzie w życie 4 sierpnia.

Obecnie przepisy stanowią, że plany finansowe samorządowych jednostek budżetowych sporządzane są w szczegółowości: dział, rozdział i paragraf. Ministerstwo Finansów wprowadziło uelastycznienie tej procedury - w zakresie wydatków samorządowych jednostek budżetowych projekty planów finansowych będą mogły być sporządzane w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf albo: dział, rozdział, grupa paragrafów. Decyzja o szczegółowości planów finansowych ma być autonomiczną decyzją każdej jednostki samorządu terytorialnego.



Jak argumentuje MF, mniejsza szczegółowość planów finansowych, umożliwi bardziej elastyczne zarządzanie, plany finansowe jednostek budżetowych nie będą musiały być tak często zmieniane, przez co staną się bardziej stabilne, a pracownicy obsługujący zmiany w planach finansowych jednostek zaoszczędzą czas i wysiłek potrzebny do rejestracji tych zmian.



Szczegółowość planów finansowych w zakresie dochodów, w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów, zostanie taka sama. Resort zapewnia jednocześnie, że zmiany nie będą miały wpływu na ciągłość danych dla potrzeb analiz historycznych, gdyż ewidencja wydatków jednostek budżetowych prowadzona będzie nadal, jak dotychczas, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf).



Na potrzebę dokonania zmian wskazują wnioski z przeprowadzonej przez Ministerstwo Finansów analizy. Wynika z niej, że prace nad zmianami w planach finansowych jednostek i zakładów budżetowych wymagają od samorządów obsadzenia średnio 15 etatów. Szczegółowość planów sprawia, że w trakcie roku budżetowego trzeba dokonywać wielu zmian, często dotyczących kilku złotych. Z założeń MF wynika, że nowe rozwiązanie około dwukrotnie zmniejszy liczbę zmian w planach finansowych.



Z Oceny Skutków Regulacji, załączonej do projektu rozporządzenia wynikało, że zmiany będą wymagały dostosowania systemów zarządzania budżetami jst Besti@ i SJO Besti@ - dostosowanie nastąpi w ramach środków finansowych przewidzianych przez Ministerstwo Finansów w umowie na utrzymanie i zmiany systemów.



Nowe przepisy w zakresie planów finansowych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego mają mieć zastosowanie do opracowania projektów planów finansowych na rok 2019.

Źródło: samorząd.pap.pl