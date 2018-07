data dodania: 10.07.2018

Nowe wymagania dla kas fiskalnych

Od 7 lipca 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Rozporządzenie wprowadza nowy typ kas rejestrujących, które będą umożliwiały emisję dokumentów fiskalnych i niefiskalnych w dwóch formach - elektronicznej i papierowej. Paragony i faktury emitowane przez kasę będą mogły być przekazywane nabywcy w formie elektronicznej.

Rozporządzenie obowiązujące od 7 lipca 2018 r. daje producentom kas możliwość przygotowania się do nowych regulacji, które wprowadzi ustawa. Jak wynika z uzasadnienia do projektu rozporządzenia głównym celem jego wydania jest umożliwienie emisji dokumentów fiskalnych i niefiskalnych w dwóch formach - elektronicznej i papierowej. Dotychczasowe przepisy umożliwiały jedynie wydruk takich dokumentów.

Nowe rozporządzenie zapewnia możliwość współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym, co ma zwiększyć akceptację płatności bezgotówkowych.

Ponadto nowe kasy mają umożliwić przekaz paragonu fiskalnego lub faktury w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem interfejsu komunikacyjnego za pośrednictwem Internetu.

Dlatego rozporządzenie stwarza możliwość produkcji nowego typu urządzeń kasowych, do wprowadzenia których zobowiąże podatników ustawa. Spowoduje także wycofanie z rynku tzw. kas dwurolkowych. Nowe kasy nie będą przewidywały możliwości archiwizacji paragonów w postaci papierowej. Dane będą przechowywane w pamięci chronionej i pamięci fiskalnej. Jest to również zgodne z założeniami projektu ustawy, który przewiduje, że potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących przez kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii zachowają moc przez okres, na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2018 r., lub będą wydawane na okres do dnia 31 grudnia 2018 r.

Rozporządzenie wprowadza nowy standard protokołu komunikacyjnego dla nowych urządzeń fiskalnych wchodzących do eksploatacji, a także cyfryzację dokumentów (paragonów i faktur emitowanych przez kasę) oraz raportów fiskalnych.

UWAGA!

Kasy będą miały możliwość emitowania dokumentów fiskalnych i niefiskalnych w postaci elektronicznej oraz przekazu danych za pośrednictwem interfejsów komunikacyjnych.